聖荷西劫車案 70多歲亞裔夫婦慘遭撞死

帕庫拉納涉嫌開車衝入范氏夫婦住家的私人車道，將二人當場撞死。（聖荷西警方提供）

31歲聖荷西 居民帕庫拉納(Kevin Parkourana)上周四(6月1日)於南灣、中半島地區連續犯下偷車、撞人、刺殺重罪，造成三人死亡，五人重傷，其中包括一對70多歲的亞裔夫婦。根據警方紀錄，歹徒1日開車橫衝直撞，衝入范氏夫婦住家的私人車道，將二人當場撞死。

警方目前尚未透露死者身分姓名。然根據鄰居，不幸慘遭此天來橫禍的兩名死者即是范氏夫婦，范蒲(音譯、Phuc Pham)與范阮(音譯，Nguyen Pham)。

范氏夫婦的鄰人方葡(音譯，Phu Phan)說，雖然年邁長者過世並不讓人訝異，可是慘遭此毒手，令人難以接受。聖荷西街道這麼多，為何挑上他朋友住家。此情此景，令人無法接受。

方葡說，范氏夫婦原來在聖荷西Santa Clara街經營一家越南 餐館，離他們的家才不過半哩路。約十多年前將餐廳轉售他人後，夫婦兩人退休後，經常與親友團聚。

鄰人表示，范氏夫婦親友每逢周五都會在其住家與親友聚會。此時女主人范阮會消失幾十分鐘。再從廚房出來時，總是準備美食，大夥盡情享用，情調溫馨。

聖荷西警方表示，1日爆發一連串凶案事件顯然都是突發罪行，兇手犯罪動機至今不明。

兇嫌帕庫拉納曾因精神健康等問題遭特別拘留。兇嫌另有其他犯罪與重罪紀錄，包括製造炸彈，使用短刃攻擊等。連續凶案爆發當時，兇嫌仍處於假釋監視。警方1日以多項凶殺與蓄意凶殺罪名逮捕帕庫拉納歸案。

警方紀錄顯示，帕庫拉納1日下午3時左右於Kooser路與Dellwood街十字路口，即兇嫌住所附近，刺傷一輛棕褐色本田 小貨車駕駛，開走他的座車。受害人送醫急救，情況危殆。

20分鐘後，兇嫌繼續於中半島Hillsdale大道購物中心停車場刺傷一輛本田Pilot車主，搶走他的車子，受害人情況危殆。根據警方辦案紀錄，兇嫌開車飛奔聖荷西，沿途撞傷兩個行人。

約十分鐘後，帕庫拉納將車開往聖荷西市區16街，撞死坐在屋前的范氏夫婦，也撞上另一名行人。現場附近監視錄影顯示，一輛深色多功能車(SUV)加速飛奔衝進私人車道，消失於樹籬之後，傳出強大撞擊聲與煞車聲，隨後車子轉出樹籬，飛奔離去。

兇嫌帕庫拉納隨後繼續於聖荷西開車撞人、於密爾比達用刀刺死在Smart & Final購物的一名客人。兇嫌於連串凶案爆發後約三個小時遭捕。

連串凶案發生當天夜晚，警方出動特警隊與一架無人飛機，包圍帕庫拉納住所。帕庫拉納住在一棟複式住宅樓(duplexhouse)，樓內有兩戶住家。帕庫拉納與他的雙親住在其中一戶。兇嫌哥哥與其妻子、小孩住在另外一戶。