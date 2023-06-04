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百年內第2次 加州發現罕見狼獾

記者葛歆睿／灣區報導
狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）
狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州漁獵部（California Department of Fish and Wildlife, CDFW）證實，最近在多個縣發現狼獾蹤跡，也就是漫威的超級英雄金鋼狼的原型。狼獾在加州非常罕見，這是過去100年來，第二次在野外發現這種動物，據信被目擊到的是同一隻。

官員們透露，前兩次目擊地點分別在因約國家森林（Inyo National Forest）和莫諾縣（Mono county），第三次目擊地點則發生在優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。

有五個不同的人在不同的地點拍攝到狼獾的照片和影片，送往CDFW進行分析後，科學家根據其大小、身體比率、顏色和運動模式判斷，被拍到的動物是狼獾。

科學家表示，獾可以長途跋涉，最近的目擊事件很可能都是同一種動物。在過去的100年裡，加州只確認了兩隻狼獾，因為狼獾通常生活在人類活動有限的寒冷氣候中，例如阿拉斯加和加拿大

CDFW正在密切監視這些目擊事件，收集有關狼獾在加州的更多資訊，了解牠們的行為、活動和棲息地偏好，以支持保育工作。

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