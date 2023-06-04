吳政忠談台晶片業：發揮既有優勢 但要謙遜
台灣國科會今年1月宣布設立在史丹福大學的Taiwan Science and Technology Hub（Taiwan S&T Hub）正式啟動後，首場大型國際研討會（Taiwan S&T Hub Inaugural Conference）於6月2日在史丹福大學舉行，台灣行政院政務委員兼國科會主委吳政忠率領參訪團，於3日舉行記者會，分享台灣科技發展願景與布局。
吳政忠表示，半導體是台灣最耀眼的產業，半導體晶片更是未來全世界所有產業創新的核心。但全世界的晶片不可能都在台灣製造，其他國家也不希望如此。因此，現在就要利用既有優勢進行全球布局，要保持謙遜，同時提升自信，把台灣的特長展示出來，「跟大家做朋友，一起平等合作，變成雙贏。」
目前晶片大多應用於大家所能看見的地方，比如手機，但在很多與生活相關的食衣住行、娛樂等產業，仍有待開發，蘊藏了很多機會。吳政忠說，台灣政府希望布一個產業未來20年的大局，並以精準健康為例，稱台灣有非常好的醫療數據，能善用的話，都是接下來發光發熱的基礎。
吳政忠強調，傳統產業要創新，不只有晶片，軟體才是重點，「要知道IC Design（積體電路設計）是design for what）？」他說，「從IC Design開始，可以跑第一棒，找到一個application（應用）。」
吳政忠認為，儘管現在全世界最先進的IC Design在美國，但台灣憑藉成熟的半導體製造業仍有機會，希望除了台灣本土新創，也能吸引國際新創來台灣發揮創意，「我們幫他們製造、封裝，有一些demo的東西出來，台灣可以參與第一波的發想。」
隨著ChatGPT年初橫空問世，生成式AI的發展勢不可擋。吳政忠表示，生成式AI所需的強大服務器和大量計算，依賴小晶片（Chiplet），在這方面給台灣創造了機會。「生成式AI剛出來，後面還會有很大變化」，他說，「台灣掌握半導體，很多東西都在那邊製造。」吳政忠還表示，如果台灣想走在前面，不能只有理工，人文社會科學也是重點，美學設計也是未來。他說，「硬科技如果沒有人文背景做不出什麼創新。」
上一則
百年內第2次 加州發現罕見狼獾
下一則
FB留言