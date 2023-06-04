吳政忠談台晶片業：發揮既有優勢 但要謙遜

台灣行政院政務委員兼國科會主委吳政忠在灣區記者會上分享台灣科技發展願景與布局。（本報記者／攝影）

台灣國科會今年1月宣布設立在史丹福大學 的Taiwan Science and Technology Hub（Taiwan S&T Hub）正式啟動後，首場大型國際研討會（Taiwan S&T Hub Inaugural Conference）於6月2日在史丹福大學舉行，台灣行政院政務委員兼國科會主委吳政忠率領參訪團，於3日舉行記者會，分享台灣科技發展願景與布局。

吳政忠表示，半導體是台灣最耀眼的產業，半導體晶片 更是未來全世界所有產業創新的核心。但全世界的晶片不可能都在台灣製造，其他國家也不希望如此。因此，現在就要利用既有優勢進行全球布局，要保持謙遜，同時提升自信，把台灣的特長展示出來，「跟大家做朋友，一起平等合作，變成雙贏。」

目前晶片大多應用於大家所能看見的地方，比如手機，但在很多與生活相關的食衣住行、娛樂等產業，仍有待開發，蘊藏了很多機會。吳政忠說，台灣政府希望布一個產業未來20年的大局，並以精準健康為例，稱台灣有非常好的醫療數據，能善用的話，都是接下來發光發熱的基礎。

吳政忠強調，傳統產業要創新，不只有晶片，軟體才是重點，「要知道IC Design（積體電路設計）是design for what）？」他說，「從IC Design開始，可以跑第一棒，找到一個application（應用）。」

吳政忠認為，儘管現在全世界最先進的IC Design在美國，但台灣憑藉成熟的半導體製造業仍有機會，希望除了台灣本土新創，也能吸引國際新創來台灣發揮創意，「我們幫他們製造、封裝，有一些demo的東西出來，台灣可以參與第一波的發想。」

隨著ChatGPT年初橫空問世，生成式AI 的發展勢不可擋。吳政忠表示，生成式AI所需的強大服務器和大量計算，依賴小晶片（Chiplet），在這方面給台灣創造了機會。「生成式AI剛出來，後面還會有很大變化」，他說，「台灣掌握半導體，很多東西都在那邊製造。」吳政忠還表示，如果台灣想走在前面，不能只有理工，人文社會科學也是重點，美學設計也是未來。他說，「硬科技如果沒有人文背景做不出什麼創新。」