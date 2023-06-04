屋崙服務工會慶亞太月 促最低時薪提至25元

加州長期護理僱員工會（SEIU 2015）執行理事彭一玲（右）也參加活動支持SB525法案。（受訪者供圖）

數百名服務雇員國際工會（SEIU 1021）成員3日在屋崙凱瑟醫院大樓下的斯諾公園（Snow Park）集會，慶祝亞太裔傳統月，同時對州參會SB525法案表達支持，該法案規定將醫療保健工作者的最低時薪 提高為25元。

加州 長期護理雇員工會（SEIU 2015）執行理事彭一玲（Elaine Peng）也參加活動並支持該法案。除了聲援遊行和社區領袖演講外，現場還有文化音樂和舞蹈表演，提供六種不同的亞太裔美食。

服務雇員國際工會成員3日聚集在一起，慶祝亞太裔傳統月，並支持SB525法案。（受訪者供圖）

SB525號法案將把醫療工作者的最低時薪提高到25元，能夠獲得加薪的職位有：病人護理技術人員、養老院護理人員、清潔和家政人員、保安和文員、飲食和食品服務人員等。

截至2020年，加州近24%的醫療保健人員是由被認定為亞太裔的人組成。他們雖是醫療保健系統不可或缺的一部分，但往往收入最低。許多重要的社區診所和醫院的雇員除工資低，福利也不達標，加劇了本已嚴重的人員配置危機，直接影響到病人的護理。

促重視亞太裔貢獻

服務雇員國際工會東灣副主席Yeon Park說，大家必須讓人們瞭解亞太裔的歷史，「並認識到亞裔 是如何成為我們共同的歷史，和為所有人爭取更好生活的重要組成部分。這些社區一直是、並將繼續是一股強大的變革力量，特別是在勞工運動中。」她說，當天不僅慶祝亞太裔傳統月，而且還希望大家紀念和記住，亞太裔在美國有長久的歷史。「我們也希望支持525法案。目前，大約1/3的低薪醫療保健雇員是亞裔。」

服務雇員國際工會東灣副主席Yeon Park發言。（受訪者供圖）

服務雇員國際工會國際執行副總裁布萊恩特（Joseph Bryant）說，一個月前，Yeon Park聯繫她，說要在6月3日慶祝亞太裔傳統月，「我當時想，這不是錯過了5月亞太裔傳統月嗎？為何在6月還要慶祝？因為，我們不應該局限於在一個月內慶祝亞太裔的貢獻。」

他說，SB525號法案提高最低時薪為非裔、棕色人種的勞動者而戰。「我們不能讓時薪25萬元的富豪與時薪15元的人毗鄰而坐。作為一個正常的社會，這是不可能的。」

籲亞太裔不要沉默

SEIU 1021馬林市水利局分會代表主席Mariette Shin說，她是唯一一個在全部是白人男性的工會主管顧問中的女性。她說，作為一個亞裔女性，不得不與一些種族主義的刻板印象和觀念作鬥爭，即亞裔女性應該是安靜的、順從的和推崇的，但她很快推翻這些成見，並讓其他一些工會代表感到驚訝。

SEIU 1021馬林市水利局分會代表主席Mariette Shin說，亞裔要拋棄刻板印象，敢於為不公平發聲。（受訪者供圖）

她說，「他們對我幫助贏得一份好契約表示感謝。在那之後，我發現自己被接受了。並且因為直言不諱地反對工作場所的不公平和不公正，獲得了一個有疑問但有意義的稱號：金狗。不僅僅是我，包括其他亞裔，不要保持沉默，或待在陰影裡，要敢於發聲。」

她對本報表示，在醫生和技術人員、醫療支持和最底層的工作人員之間薪酬差距很大，「他們的工資非常非常低。疫情之後，配備和留住醫務人員非常困難。人員短缺更需要有一個激勵措施，更何況過去兩年的通貨膨脹率上升，生活成本提高。」