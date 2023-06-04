金山警逮捕公開吸毒者 16人落網

舊金山將成立掃毒指揮中心，警方已先加強執法力度。（美聯社）

舊金山 市府證實，市長布里德（London Breed）將與加州 各部會合作，很快會在舊金山市場街靠近市政中心（Civic Center）的一個地點成立掃毒統一指揮中心，以解決該市的毒品 交易問題。

與此同時，舊金山警方本周已經開始加強對公然吸毒者的執法力度，與布里德上周表示將對吸毒者採取更「積極」態度的承諾一致。市長辦公室1日表示，在過去幾天裡，已有16人因公然吸毒遭到逮捕。

舊金山緊急事務管理局（Department of Emergency Management）1日發出聲明表示，在指揮中心開放之前，為了更密切協調和分配資源、進一步了解和取締露天毒品市場，一項由他們和警方、衛生局主導的行動，已從4月17日展開。即將成立的毒品市場局處協調中心（Drug Market Agency Coordination Center）將讓溝通和協調更正式化，還會收集數據，製作與掃毒成果相關的月度報告。

市府表示，成立掃毒指揮中心是為了協調所有街頭的執法、參與和治療行動，最終目標是提供濫用藥物者康復的途徑。

聲明寫道：「在舊金山，每天都可見到因濫用藥物而陷入危機的人們，藥物過量問題已發展成有如疫情一般，猖獗的露天毒品交易市場進一步加劇了這種情況，最嚴重的地區是田德隆區（Tenderloin）和南市場街區（SoMa）。儘管醫療和公共衛生單位、社會服務、執行部門和其他政府機構，都正努力解決這種威脅，但居民和社區福祉仍有賴採取更多協調行動來保障。」

批評者認為，將吸毒者視為犯罪者，並不能解決毒品危機。市議員潘正義（Dean Preston）上周推文表示，逮捕有毒癮的人是「反動的、殘忍的、適得其反的」。

過去一年半來，布里德一直計畫加強對露天毒品交易的執法力度，警方緝獲的毒品和逮捕的毒販也有所增加。

最新數據顯示，舊金山警方5月涉及毒品犯罪的傳喚或逮捕次數為340次，是自2018年5月以來最多的一次。相比2022年同一月份只進行了231次，2021年只有77次。