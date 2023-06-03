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非法改建32住房出租 金山房東被罰千萬元

編譯吳日君／2日綜合報導
舊金山市府律師邱信福起訴舊金山一名房東，因為他出租數十間非法改建公寓，這些公寓存在巨大火災風險，要求他支付近1000萬元罰鍰。(圖取自舊金山市檢察官辦公室官網)
舊金山市府律師邱信福起訴舊金山一名房東，因為他出租數十間非法改建公寓，這些公寓存在巨大火災風險，要求他支付近1000萬元罰鍰。(圖取自舊金山市檢察官辦公室官網)

舊金山市府律師辦公室日前起訴伯爾納高地（Bernal Heights）的一名房東，該房東出租數十間非法改建的公寓，因為這些公寓存在巨大火災風險，市府律師要求他支付近1000萬元民事罰鍰。

根據市府律師辦公室針對「320 Alemany LLC」與房東曾傑克（Jack Tseng，譯音）提出的訴訟，位在316-328 Alemany Blvd的包含數十間非法的公寓單位，違反了26項市府與州法規，居住狀況與環境未進行修正改善。

訴訟指出，曾傑克多年來一直以出租非法與不安全住房單位而獲利。市府律師邱信福（City Attorney David Chiu）2日表示，這些住處包含引發嚴重火災的危險。邱信福聲明表示，在數十次非法改建之後，房東自危險的租戶賺取可觀利潤。檢方正採取行動，確保安全問題獲得改正，並追究房東的責任。

曾傑克擁有非法改建的四間相鄰住房公寓樓。根據訴狀，他將13個合法住宅單位，改建成為32個非法住房。這些改建動作違反26項城市與州法規，因為這些違法改建問題，曾傑克將面臨至少970萬元民事罰款。市府正在尋求罰款支付。隨著訴訟展開，建築物沒有修改，每天都在違規，可能導致額外罰鍰。

訴訟指出，被起訴的非法租房單位中，有多個單位沒有緊急出口，將導致急救人員無法在火災中救援租戶。其他緊急出口也無法進入，還有一個消防通道無法到達臥室窗戶，並且害蟲侵擾多個租房單位。其中兩個租房單位有直接的危險情況，市府建築檢察部門已給出緊急命令，要求租戶立即離開住處。

房東 舊金山 利潤

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