我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

「金色年華」攝影賽開鑼 最高獎金500元

舊金山訊

攝影愛好者們，準備好展現您的攝影才華了嗎？世界日報主辦「金色年華」攝影比賽正式開始！這是個讓您的創意和技巧在大眾面前閃耀的絕佳機會，透過鏡頭捕捉耆英日常生活的美好瞬間，讓剎那變成永恒。還有機會贏得最高500元獎金，請立即報名參賽。

由舊金山世界日報主辦，「安樂居」（On Lok）贊助的「金色年華」攝影比賽以「長者的肖像、長者與家人或社區的互動場景」為主題，鼓勵參賽者用獨特視角和技巧呈現長者日常生活的美好瞬間，凸顯耆英風華，紀錄他們與親友間的溫情互動。

讓我們用鏡頭捕捉長者最精彩的一面與最動人的容顏，讓剎那變成永恒。這些作品不僅是對耆英群體的敬意，更是他們「金色年華」的真實描繪。誠邀所有攝影愛好者參與這場盛會，展現您的攝影才華，同時也與其他同好觀摩交流，更有機會贏得最高500元獎金，總獎額超過4000元，心動不如馬上行動。

即日起開始接受報名，2023年7月15日截止。參賽者依年齡分為「青少年組」（20歲以下）、「成年組」（21至60歲）及「耆英組」（61歲以上）三組，每人限提交一張作品參賽。屆時將由專業評審團選出最具代表性和創意的作品，每組取前三名，分別可獲現金500元、300元、200元及證書。各組另選出5名佳作，獲頒獎狀與紀念品。

報名截止後，7月16日起展開線上投票環節，所有通過初審的作品將在「金色年華」投票網頁及本報微信公眾號上展出，供讀者及粉絲投票選出「最高人氣」獎，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。

所有參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元現金。所有得獎作品將在9月23日世界日報舉辦的「中秋嘉年華」街會活動現場展出及頒獎。

有關「金色年華」攝影比賽報名詳情及更多資訊，請掃瞄報名網頁二維碼，或追蹤本報臉書專頁、關注世界日報微信公眾號（WJSF）。本次攝影比賽由「安樂居」擔任鑽石贊助，我們也誠邀各大企業加入贊助行列，共襄盛舉。參賽或贊助的任何問題，請致電650-259-2043洽詢。

攝影 投票 世界日報

上一則

佛光山佛立門兒童夏令營歡喜迎接孩子同歡樂

下一則

舊金山富豪外移都搬去哪兒？最愛這座滑雪小鎮

延伸閱讀

世報恒順親子料理創意圖文賽 7/5截止收件

世報恒順親子料理創意圖文賽 7/5截止收件
恆豐銀行杯攝影大賽6月3日頒獎

恆豐銀行杯攝影大賽6月3日頒獎
經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象

經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象
偽造「加州理工學院碩士」證書 他騙過4校獲聘 教2了年多

偽造「加州理工學院碩士」證書 他騙過4校獲聘 教2了年多
世界日報舊金山社長 訪中華總會館

世界日報舊金山社長 訪中華總會館

熱門新聞

圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
「惡血」騙局主角伊莉莎白·荷姆斯(左)30日即將入監服刑，她和伴侶艾文斯(右)29日帶著兩個孩子到海灘戲水。圖為兩人今年3月走出聖荷西聯邦法院。(Getty Imagea)

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

2023-05-29 20:25
為慶祝全國甜甜圈日，國際甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在本周五免費贈送甜甜圈，灣區所有店鋪都會參加（取自Krispy Kreme臉書）

慶祝全國甜甜圈日 Krispy Kreme甜甜圈免費送

2023-06-01 17:07
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

身分遭盜用… 金山華人被偷開網路帳戶 轉走6.5萬

2023-06-02 12:44

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…