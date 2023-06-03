「金色年華」攝影賽開鑼 最高獎金500元

攝影 愛好者們，準備好展現您的攝影才華了嗎？世界日報 主辦「金色年華」攝影比賽正式開始！這是個讓您的創意和技巧在大眾面前閃耀的絕佳機會，透過鏡頭捕捉耆英日常生活的美好瞬間，讓剎那變成永恒。還有機會贏得最高500元獎金，請立即報名參賽。

由舊金山世界日報主辦，「安樂居」（On Lok）贊助的「金色年華」攝影比賽以「長者的肖像、長者與家人或社區的互動場景」為主題，鼓勵參賽者用獨特視角和技巧呈現長者日常生活的美好瞬間，凸顯耆英風華，紀錄他們與親友間的溫情互動。

讓我們用鏡頭捕捉長者最精彩的一面與最動人的容顏，讓剎那變成永恒。這些作品不僅是對耆英群體的敬意，更是他們「金色年華」的真實描繪。誠邀所有攝影愛好者參與這場盛會，展現您的攝影才華，同時也與其他同好觀摩交流，更有機會贏得最高500元獎金，總獎額超過4000元，心動不如馬上行動。

即日起開始接受報名，2023年7月15日截止。參賽者依年齡分為「青少年組」（20歲以下）、「成年組」（21至60歲）及「耆英組」（61歲以上）三組，每人限提交一張作品參賽。屆時將由專業評審團選出最具代表性和創意的作品，每組取前三名，分別可獲現金500元、300元、200元及證書。各組另選出5名佳作，獲頒獎狀與紀念品。

報名截止後，7月16日起展開線上投票 環節，所有通過初審的作品將在「金色年華」投票網頁及本報微信公眾號上展出，供讀者及粉絲投票選出「最高人氣」獎，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。

所有參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元現金。所有得獎作品將在9月23日世界日報舉辦的「中秋嘉年華」街會活動現場展出及頒獎。

有關「金色年華」攝影比賽報名詳情及更多資訊，請掃瞄報名網頁二維碼，或追蹤本報臉書專頁、關注世界日報微信公眾號（WJSF）。本次攝影比賽由「安樂居」擔任鑽石贊助，我們也誠邀各大企業加入贊助行列，共襄盛舉。參賽或贊助的任何問題，請致電650-259-2043洽詢。