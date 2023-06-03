加州財長馬世雲 宣布競選副州長 若獲選將破1紀錄

馬世雲辦公室發出書面聲明，正式宣布馬世雲在2026年參選加州副州長。（取自馬世雲競選網站）

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）正式宣布將競選副州長，如果獲選，她將是加州首位選舉產生的亞裔副州長和第二位女性副州長。

馬世雲辦公室5月31日發出書面聲明，正式宣布馬世雲將在2026年參選加州副州長（Lieutenant Governor）。馬世雲為民主黨籍和註冊會計師（CPA）。如她獲選，也將成為加州首位有註冊會計師背景的副州長。馬世雲在聲明中表示，她有超過二十年的公職經驗，有獨特的資質成為加州第二高階選舉官員，屆時將繼續成為改善州的住房供應、環境、教育系統和經濟的有力倡導者。

馬世雲表示，在實現雄心勃勃的氣候變化和能源目標、消除不公平現象、吸引更高品質的工作機會、擴大醫療、住房和教育機會方面，加州需要經過驗證的領導力。她將致力於確保加州站穩經濟領導地位和強大實力，投資 於小型企業、家庭企業和作為成功基石的加州人民。

馬世雲現年57歲，自2019年以來一直擔任加州第34任財務長。她也是首位有色族裔女性財務長。馬世雲辦公室每年處理2.5兆元年度支付資金，並為政府的投資組合和帳戶提供透明度和監督，還監督州府盈餘資金。她負責監督的投資組合，目前平均超過2000億元，其中相當大一部分是由加州2200多個地方政府擁有的。她同時擔任所有的州債券銷售顧問，並擔任數十億元的州債務受託人。