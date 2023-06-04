市長話金山／2年預算案 側重安全與復甦

布里德市長介紹預算案。（照片由市長辦公室提供）

親愛的讀者們:

上周，我提出了未來兩年的平衡預算 ，該預算建基於保持舊金山 安全、清潔和充滿活力的優先事務上。即使要平衡我出任市長以來所見過的最大的赤字，我們也要為居民提供重要的服務。

這份預算側重於處理市內最大的挑戰：提供清潔和安全的街道，恢復舊金山市中心和經濟，應對無家可歸和行為健康等挑戰，以及加強政府的協調和效率。方案亦會為我們在氣候行動方面的工作提供重要支持，支援市內交通系統，提供優美的公園和圖書館，解決一些居民食物短缺問題，繼續開展各種項目等，令舊金山成為一個人人都能享受的繁榮城市。

布里德市長和市議員見面。（照片由市長辦公室提供）

從下周開始，市議會將開始審查這個預算。而預算的批准將需要各方在接下來一個月內本著合作的精神工作，以實現我們對舊金山居民的承諾。

清潔和安全的城市

我每次所到之處，大家都跟我談論公共安全問題。居民、商戶和東主都要求在街上看到更多的警察 。自疫情以來，我們看到警務人員人手方面顯著下降，而我們亦正在努力扭轉這一局面。而正如我們一直也做到這點，就是必須改變巿內圍繞公共安全的文化。

這是關乎到雇用更多的警察，同時這也關乎問責制，而我們的新地檢官正在積極尋求拘留有多個案件或代表重大公共安全風險的罪犯。這也是為了繼續積極創造其他公共安全解決方案。

本預算案通過投放資源來滿足這些優先事項：

通過在未來兩年增加220名新警員來建設警隊，以實現長期的雇用人手目標。

通過資助社區大使、文職公共安全職位和我們的街道應變小組，讓警察能夠專注於處理犯罪和安全問題。

為地檢官提供追究責任的資源，包括專門負責有關毒品交易的檢察官。

在全市範圍內增加街道清潔人員，包括繼續消除塗鴉計畫。

我的預算還將我們的協調努力集中在打擊街頭毒品交易，為執法人員和治療及照顧街上人士工作人員提供支援。我們亦正在改變干預在街頭掙扎人士的方式——讓他們在街上情況惡化就是沒有同情之心，而讓他們行為失去控制也是不能接受。

恢復市中心和經濟

舊金山需要一個繁榮的市中心來支持整個市內的經濟。我們亦正在按照我們的「市中心未來路線圖」來實施策略，而目前有很多工作正在進行。雖然與2020年舊金山不得不關閉的時候相比，我們已經取得了很大的進展，但我們需要專注於改變我們對市中心未來發展的思考模式，以獲取成功。2023年與2019年截然不同，因此亦不能墨守成規。

我的預算案投放資源以穩定現有商業，同時招募新的企業，包括大型和小型企業，成為市內未來的一部分。以下是我的建議：

改變現有企業的稅製，並招募新的企業，以填補空置的辦公空間，從而發展經濟；

通過有針對性的計畫填補空缺，以填補空置店面來帶動刺激社區；

啓動活化街道和美化工作，使我們的街道為居民、工人和遊客帶來活力。

舊金山仍然是一個世界級旅遊目的地，這是因為我們具有靈活和創造性的獨特優勢。

接下來的步驟

我們有龐大預算是因為我們有重大的目標，當中有繼續處理無家可歸者問題、加強應對精神健康努力、和支援兒童，青年和家庭等，而這只是我深深致力於看到在未來兩年內繼續努力使舊金山回到正軌的一些工作。

接下來，市議會將在6月審查並舉行預算聽證會。我期待著在未來幾周內與我辛勤工作的預算團隊和議會合作，為居民提供一個平衡、有效和高效能的預算。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德