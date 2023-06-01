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華裔警官朱永豪 榮升舊金山亞裔警察協會會長

記者張曼琳╱舊金山報導
中華總會館和美化華埠行動委員會在舊金山華埠樓設宴，祝賀華裔警官朱永豪（左四）晉升舊金山亞裔警察協會會長。（僑社記者謝潤琴╱攝影）
中華總會館和美化華埠行動委員會在舊金山華埠樓設宴，祝賀華裔警官朱永豪（左四）晉升舊金山亞裔警察協會會長。（僑社記者謝潤琴╱攝影）

中華總會館與美化華埠行動委員會（Be Chinatown）5月31日在舊金山華埠設宴，祝賀華裔警官朱永豪（Culbert Chu）晉升舊金山亞裔警察協會會長。

舊金山警局局長史考特（William Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）、中華總會館總董李燦桐、中華總商會會長劉運方、Be Chinatown董事李殿邦、合和總會館主席謝躍池、岡州總會館主席黃國康、人和總會館主席蔣澤綿，以及舊金山警察委員余健全等政界和僑界人士出席了慶祝活動。

史考特在致詞中感謝華埠社區，尤其是華埠社區對警局的大力支持，讓整個舊金山和華埠變的更好，史考特也讚賞了朱永豪的領導力和完成日常工作的能力。

史考特還提及了29日上午在士德頓街（Stockton St）的永興餅店發生的駭人行刺事件，一個女員工的背部和頸部被刺四次，造成受害者重傷、血流滿地，並送到醫院急救。「我們進行了快速的回應和處理，現在嫌犯已被拘捕，等待著我們的地檢長做他們的工作。」他感謝處理事件的警員以及當日在場協助受害者的目擊者們。

舊金山 華埠 警察

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