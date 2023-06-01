博徹思柏克萊加大任教 表明不回鍋參選

前舊金山地檢長博徹思宣布，他將協助柏克萊加大法學院創立刑法與司法中心。（美聯社）

去年遭到罷免的前舊金山 地檢長博徹思 （Chesa Boudin）31日宣布新職業規畫，他將協助柏克萊加大 法學院創立刑法與司法中心（Criminal Law & Justice Center）；此外，他也表示明年不會回鍋參選舊金山地檢長。

本周被任命為柏克萊法學院刑法與司法中心創始執行董事的博徹思，31日發出聲明說：「對於能從零開始創建一個研究和辯護中心，我感到非常興奮。這個中心將專門研究可在刑法系統中推動正義的重要法律和政策改變。」

博徹思表示，刑法與司法中心的目標是，透過收集和解釋數據，以及建立提起訴訟的基礎要素，來逐步推動刑事司法改革，這是一項長期性的工作。

在擔任舊金山地檢長時，博徹思成立了一個推翻錯誤定罪的部門，並擴大一個專門調查和起訴警察不當行為的部門。

在他擔任地檢長時擁護的政策和理想遭到強烈反對的此時，博徹思強調改革的急迫性。作為一名前公辯律師，博徹思在「黑人命也是命」（Black Lives Matter）運動和全國推動選出進步派檢察官、糾正數十年監禁文化的激情中，於2019年贏得舊金山地檢長選舉。

然而，博徹思上任後，舊金山出現嚴重的反亞裔仇恨犯罪、一波又一波的入店盜竊案，引發居民憤怒，最終導致博徹思於2022年被罷免。

博徹思在寫給舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一篇專文中，提到他為何不參選2024年舊金山地檢長，而選擇另一條道路的原因。

博徹思指出，美國有太多民主黨人被共和黨炒作犯罪和公共安全議題所蒙蔽，導致健全的刑事司法政策受到影響；各地警務預算在沒有任何問責制的情況下激增；標榜自由主義的舊金山無法緩解嚴重的毒品問題。

博徹思表示，當前圍繞刑事司法的討論和政策通常都缺乏證據，大部分政客也沒有表現出領導能力，只尋求可行的問題解決方案。他意識到，要獲得持久的進步，需要的不僅僅是贏得選舉。

博徹思說，這個中心將參與全國具有影響力的訴訟，同時協助柏克萊加大法學院教育出下一代站在第一線的維權人士、決策者和思想領袖。透過研究、教育和辯護，該中心將建立起多元化的聯盟，確保無論是誰當選什麼職位，政府都有可以依循的責任制和政治空間來分析事實，而不是光靠意識形態來做決定。