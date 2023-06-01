勇士總經理邁爾斯卸任：無法全心投入「感覺不對頭」

勇士最近6次打進總冠軍賽，四次奪冠，邁爾斯是幕後功臣。（記者劉先進／攝影）

儘管球隊東主給出聯盟內最高總經理頂薪報價，締造勇士 四冠王朝、48歲的總經理邁爾斯（Bob Myers）還是決定卸任勇士總裁和總經理的職位。他表示，做出離開的決定很艱難。從事總經理這份工作的底線是，需要完全的參與，完全的努力。如果做不到全心投入，就應離開。

邁爾斯可謂勇士王朝的締造者。他在2012年擔任總經理，選秀大會中選中勇士攻防樞紐格林，又在2014年聘請柯爾任教頭。勇士2015年奪冠，2015到2016賽季例行賽打出73勝9負的歷史最佳戰績，總冠軍賽 遺憾不敵克利夫蘭騎士。2016年勇士簽下杜蘭特，隨後兩連冠。2019年勇士再次殺入總冠軍賽，不敵多倫多暴龍。去年勇士擊敗波士頓塞爾特人，重新登頂。

邁爾斯和柯瑞 等人關係密切。他離職後，格林下一年合同擁有球員選項，湯普森合同進入最後一年。這兩人都可能提前續約。如果不對兩人未來做決定，勇士的工資和奢侈稅可能在2023到2024年接近歷史性的5億。

談到離開勇士，邁爾斯說，從事總經理這份工作，底線是要投入1000%的努力，但如果做不到，那麼就不應該做了。「這是我對為什麼離開的回答。我一生只知道一種方式做事，就是傾其所有。當我不能付出一切的時候，感覺不對頭。」

邁爾斯感謝勇士東主、前教練傑克遜（Mark Jackson），總裁威爾茨 (Rick Welts)和柯瑞、湯普森、格林等隊員。他說，柯爾是頂級的名人堂教練。有人窮極一生，都可能碰不到這樣的人並建立友誼，遇到他極其罕見。「大多數總經理和教練都不喜歡對方，輸球後互相指責。總經理會埋怨教練用人不當，而教練會指責總經理找的球員不對。」

邁爾斯說，當他和柯瑞交流時，「意識到像他這種水準的人非常罕見。勇士有他作為領袖多麼幸運。」「對我來說是一個多麼大的餽贈，永遠無法回報。」

邁爾斯說，和格林一起經歷很多，「從和他一起看比賽，觀看總冠軍賽中他被禁賽的那場比賽，還有那些沒有人知道的談話。」「對於湯普森，我記得在新秀試訓期間，在屋崙的海鮮店見到他，如今他經歷四次奪冠後，在自己的處境中很舒服。」

邁爾斯說，還有伊古達拉。「我花了大約三年時間去瞭解，因為他不信任任何人。但這是一個多麼獨特的領袖。他是第一個總冠軍的重要組成部分。看著魯尼成為現在的他。他們都是為這個組織增光添彩的優秀人物，將被永遠銘記。」

邁爾斯還提及幫勇士奪冠兩次、後來遠走高飛的杜蘭特。「他今天在摩納哥給我打電話。他當年為我們所做的一切，來到勇士，知道做出這個決定會聽到什麼，他有這種勇氣。」