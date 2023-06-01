金山未來2年預算 首重公共安全 將募220警員 增545無家者住房
舊金山市長布里德5月31日在市府發布了2023-2024與2024-2045財政年度預算。每年度各有146億元的城市預算，創歷史新高。擬議的預算將優先考慮公共安全、無家可歸者、行為健康服務以及支持恢復舊金山經濟，同時消除巨額赤字。
布里德表示，本次公布的預算，將會為城市繁榮奠定基礎。通過市府各部門和社區合作夥伴的持續努力和協作，將推動舊金山向前發展，繼續專注於為世界遊客和當地居民提供清潔安全的城市環境、推動城市經濟復甦、應對芬太尼危機、提升市民就業、增加可負擔性住房建設等。
公共安全預算
市府在未來兩年內將支持招募220名警員招募，初步目標是到2024年達到1800名宣誓警官。預算還包括替代警務計畫，如公共安全大使、護送服務、社區主導的預防和制止暴力干預措施，以及基於社區的受害者支持服務等。
恢復市中心經濟
為了保持現有企業的穩定，市長布里德提議將某些服務的預定增稅推遲到2025年。為了讓更多企業回到舊金山，減少辦公室空置率，對新企業提供最多三年的稅收優惠，並降低商業租金。
應對遊民挑戰
預算支持在五年內將遊民減少一半的目標。這一目標建立在舊金山自2019年以來無家者減少15%的基礎上，再增加545個新的無家者住房安置，安置屋數量相較於2018年增加了55%。
行為健康治療
預算將為癮君子或是心理障礙患者擴大安置400張新的治療床位、實施心理健康服務、為高風險環境中的藥物過量預防服務提供資金，例如建設散房公寓 (SRO)、成癮護理專家以及街頭外展工作。
投資氣候行動
預算還將投資推進舊金山市的氣候行動計畫，目標是到2040年讓舊金山成為淨零排放城市，將為環境局的運作提供資金，以實現淨零排放。
族裔多元發展機會
2020年6月，市長和市議會曾宣布，舊金山每年向非裔社區持續投資6000萬元。這項計畫包括對小型或新興非裔企業的技術和財務援助、房屋所有權和財產維護支持、身心健康支持，以及通過教育、輔導和職業規畫提供的青年支持。布里德的擬議新預算將保留這些投資，並在未來兩年繼續推進。
擬議預算撥款對象還包括機場、舊金山公用事業委員會和舊金山市交通局。市議會和預算委員會將於6月就未來兩年度的財政預算舉行公開聽證會，提出批准建議，並在8月1日之前由全體市議會投票表決批准，最後返回布里德市長簽字後正式通過。
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