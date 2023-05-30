半月灣槍擊慘案 受害者獲亞裔美好社區促進會捐款

亞裔美好社區促進會捐贈善款，給半月灣受害家屬以及慈善機構Coastside Hope。（亞裔美好社區促進會）

風景如畫的半月灣今年1月發生駭人聽聞的槍擊案，一名67歲的華人 槍手華人趙春力（Chunli Zhao，音譯）分別在山菇農場（Mountain Mushroom Farm）與康柯德農場（Concord Farm）對同事大開殺戒開槍，導致7人死亡、3人重傷，也讓多個家庭破碎，家屬親友傷心悲痛。

長期在社區服務的亞裔 美好社區促進會（Asian American for Better Community, AABC）經過數月的聯繫，並得到灣區多個愛心社團的支持。日前亞裔美好社區促進會創辦人陳朝全率領代表團隊前往半月灣，與受難家屬以及慈善機構Coastside Hope會面，表達慰問和關懷之情。

陳朝全表示，此行的目的是提供實質的幫助，用一點一滴大家聚集來的援助直接送達給這些受難家庭，期望能在生活上給予他們一些支持，表達大家的溫暖關懷。

當日與亞裔美好社區促進會一同前往的社團代表包括北加州 台灣工商會會長王若衣、副會長黃俊肇、財務長蘇朱蓓琳、北加州青商會會長康宜㚬，以及美國道禪學會、展望未來基金會、薩拉度加副市長趙嬿、前薩拉度加市長劉嘉琳等人。大家分別代表著各個社團，前往受難家屬身旁，傳遞溫暖和關懷。

薩拉度加副市長趙嬿指出，面對如此的災難性事件，社區的關愛沒有界線，「我們希望透過組織募得的善款，幫助受難者及其家屬度過困難時刻。」

劉嘉琳表示，慰問的目的是告訴社區民眾，「我們並未忘記他們」。這些受害人經歷了創傷和生離死別的痛苦，深深地刻在他們的心中。希望透過這些組織提供實際的幫助，給予受難家屬所需的支持。

亞裔美好社區促進會一行受到Coastside Hope慈善機構的執行董事格蕾羅（Judith Guerrero）的歡迎。格蕾羅向大家介紹該慈善組織的運作和流程，並分享協助當地有需要幫助居民的經驗。亞裔美好社區促進會並捐贈善款，表達對Coastside Hope的支持。