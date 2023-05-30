休團20年 基努李維率天狼星現身納巴谷BottleRock音樂節

基努李維率天狼星樂團，現身納巴谷BottleRock音樂會表演。(美聯社)

基努李維可能是這個星球上最有名的人之一，但他仍在納巴谷BottleRock音樂節第二天登台表演之前感到緊張，那是他的樂團天狼星(Dogstar) 20多年來的首次公開音樂會。

27日下午的演出結束後，說話溫和的李維在樂隊的拖車裡接受了獨家採訪。這位「駭客任務（The Matrix）和「捍衛任務（John Wick）的明星，以及其他演員兼鼓手梅爾豪斯（Robert Mailhouse）和吉他手/主唱多姆羅斯（Bret Domrose），去年通過Instagram宣布了樂隊的復出，並迅速被BottleRock的人才買家Tom Hoppa通過一個簡單的DM請到了他們的音樂會表演。

這搖滾三人組休團20餘年來的第一次現場演出，演奏了以前錄音室專輯中的歌曲，1996年的「Our Little Visionary」和2000年的「Happy Ending」，以及即將發行的、尚未命名的專輯中的一些曲子。

儘管樂隊很民主，但觀眾顯然偏愛李維，他的臉每次出現在舞台上方的屏幕上都會引起歡呼，歌迷大聲宣比：「我們愛John Wick！」

當被問到為什麼樂隊花了這麼長時間才卷土重來，樂隊成員強調，他們多年來一直保持著聯繫，甚至在李維繁忙的拍攝日程之間也會偶爾一起演奏。「我們喜歡演奏，我們喜歡寫作」，梅爾豪斯說，「我們帶著滿滿的能量和熱情回到一起，自然而然地就成了：好吧，讓我們做一張唱片」。

周六的演出結束後，樂隊成員與洛杉磯 名廚Roy Choi一起，在BottleRock的Williams Sonoma烹飪舞台上進行了烹飪演示，李維在舞台上用木製比薩餅皮製作的臨時貝斯上演奏了一段，而梅爾豪斯則試圖在鍋碗瓢盆的鼓上打出一些節奏。食物方面，他們幫助準備了泡菜卷餅，在舊金山 49人隊近端鋒基特爾（George Kittle）的協助下，他們向人群推出了這些卷餅。

「這只是一個不尋常的節日」，梅爾豪斯說。「我從來沒有見過這樣的節日」。去年7月，天狼星最初在Instagram上發帖預告其重聚，稱「我們回來了」。現在，樂隊正在敲定巡回演出的細節，多姆羅斯說，應該會在今年夏天晚些時候來到灣區 ，並最終發行專輯。在吸引了國際關注的BottleRock音樂會演出，是為接下來的事情做熱身的一種方式。