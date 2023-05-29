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聖荷西首位華人市議員 朱感生回鍋參選

記者李榮╱聖荷西報導
政壇老將朱感生，決定參選聖荷西第四區市議員。（記者李榮╱攝影）
政壇老將朱感生，決定參選聖荷西第四區市議員。（記者李榮╱攝影）

前加州眾議員、也是聖荷西157年建市歷史上首位華人市議員的朱感生，28日透露將回鍋參選聖荷西市議員。朱感生準備參選的選區是第四選區，涵蓋北聖荷西、貝律耶沙（Berryessa）、Alviso等區塊，也就是朱感生當年立下從政傳奇的起點。

來自台灣的朱感生，早年是IBM工程師，後來曾經營過餐廳，閒暇之餘逐漸開始社區服務。參選聖荷西的貝律耶沙學區委員當選開始政治服務之路。2007年時，朱感生選上聖荷西市議員，以64%的得票率，擊敗獲得35%選票的越南裔對手連秀鳳，成為聖荷西建市以來首位華華裔市議員，被稱為是華人之光。

朱感生在市議員任滿之後，再競選加州眾議員，由於社區經營甚深，順利當選並連任三屆。不過，原本可以輕鬆繼續參選眾議員連任的朱感生卻表示要照顧年邁的母親，南灣與沙加緬度來回奔波實在忙不過來，因此放棄競選連任。朱感生轉而投入聖他克拉拉縣議員的選舉，不過卻失利。

2021年時貝律耶沙學區委員出缺一席，朱感生又被任命為貝律耶沙學區委員，回到社區服務。

朱感生表示，再三考慮之下，決定參選2024年的聖荷西第四區市議員，「目前最重要的就是解決社會治安和遊民問題，感生承諾在當選後，畢竟集中精力於地方上的社會治安與解決遊民問題。」

目前現任的第斯區市議員為2020年當選的寇漢（David Cohen）。

聖荷西 眾議員 學區

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