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舒建華：林文月文筆蘊藉 留給世界無限美好

記者李榮／灣區報導
2019年2月林文月（右三）在硅谷亞洲藝術中心參觀中央研究院院士丁邦新（左三）和夫人陳琪（左二）「詩中有畫畫中詩」書畫展。（舒建華提供）
2019年2月林文月（右三）在硅谷亞洲藝術中心參觀中央研究院院士丁邦新（左三）和夫人陳琪（左二）「詩中有畫畫中詩」書畫展。（舒建華提供）

知名文人、身兼學者、作家與翻譯家的林文月，26日上午9時許在東灣過世，享耆壽90歲。消息傳來，灣區的藝文界都相當難過、並表示哀悼。曾到過林文月位於彼德蒙（Piedmont）住家的硅谷亞洲藝術中心館長舒建華回憶，林文月眼有神、語輕柔，文筆蘊藉，給世界留下無限美好！

林文月的父親林伯奏是彰化人，曾於上海留學，母親連夏甸是連橫長女，因此林文月也是連橫的外孫女、連震東的外甥女，連戰的表姐。林文月出生於上海日本租界，小時候受的是日本教育，到台灣後才開始接受中文教育，在台灣大學拿到中文系學士、碩士學位，並於母校任教。林文月專攻於六朝文學、中日比較文學等領域，曾翻譯多部日本古典文學作品，包括「源氏物語」、「和泉式部日記」、「枕草子」等。

林文月是中華民國筆會的會員。中華民國筆會說，林文月身兼學者、作家與翻譯家身分，並能以四支筆分別寫論文、散文、譯文與從事繪畫。林文月的創作上樹立了散文寫作的典範，作品溫雅如玉、文如其人，兼容六朝文學的豐饒細膩，以及東洋文學的含藏婉約。文風曾被評為「似質而自有膏腴，若樸而自有華采」。

「我第一次見到林文月教授是2010年5月，她來我們藝術中心出席孫家勤教授畫展開幕。」舒建華回憶，當時林文月已經年近八旬，不過依舊風釆照人，說話輕柔，靜心看畫。孫家勤教授和夫人離開灣區回台灣當天下午，舒建華陪孫家勤夫婦去了林文月在彼德蒙的居所，「半山居、很幽靜，尤其是書房，林教授說正在校對『源氏物語』。」

舒建華當時跟林文月說，自己年輕時以前曾做過外國文學編輯，知道源氏物語是日本文學巨著，相當中國的「紅樓夢」，以一己之力來校對，是一項大工程，很是佩服。林文月聽後輕聲說：「只要喜歡，慢慢做，不累的。」

舒建華表示，林文月的譯筆和文筆都是出名的好，藝術鑒賞力也很高，喜歡抽象藝術。她已故的先生郭豫倫早年是台灣現代藝術團体「五月畫會」成員，而郭豫倫就是著名畫家劉墉的啓蒙老師。2015年劉墉到硅谷亞洲藝術中心做展，林文月當時沒能去現場，劉墉特別致電問候林文月，開口第一句就是：「郭師母」。

舒建華說，林文月最後一次到硅谷亞洲藝術中心，應該是2019年春節時，林文月的老朋友、中央研究院院士丁邦新和夫人陳琪舉辦詩書畫展。那次林文月在晚輩陪同下來觀展，雖然當時人已略顯蒼老，但看作品時還是很非常細致、專心。

「林文月教授眼有神、語輕柔，文筆蘊藉，對中國文化有溫情，給世界留下美好。」舒建華表示，林文月是民國時代的大家文秀，之前還有林徽因、張充和，風華美麗，至林文月成絕響。

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