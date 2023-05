阿縣頒社區英雄獎 喬拉、亞爾、林賽3人獲殊榮

終身成就獎獲得者林賽(中)向在場主要官員和其他兩位獲獎者合影。(記者張曼琳/攝影)

阿拉米達縣華裔 估值官羅峰(Phong La)25日在屋崙華埠 金牡丹海鮮茶寮,舉行年度社區英雄頒獎和籌款活動。羅峰自2018年11月6日當選阿縣估值官,並成功連任至今。他向三位在不同領域工作的年度社區英雄頒獎,包括:「年度公僕獎」(Public Servant of the Year)得主阿縣醫療保健服務機構主任喬拉(Colleen Chawla)、「年度志願者獎」(Volunteer of the Year )得主亞爾(Paddy Iyar ) 、「年度教育家獎」(Educator of the Year)和終身成就獎獲得者林賽(Tommie Lindsey)。

東灣和南灣多位民選官員參加了25日晚間的頒獎活動,包括阿縣華裔縣議員譚蓮娜(Lena Tam)、阿縣縣議員豪伯特(David Hurbert)、阿縣警長勝利婭(Yesenia Sanchez)、阿縣助理地檢官布魯斯(Otis Bruce)、佛利蒙市議員邵陽、黃潔宜、屋崙市議員拉瑪錢德蘭(Janani Ramachandran)、詹金斯(Kevin E. Jenkins)以及薩拉度加(Saratoga)華裔市議員趙嬿(Yan Zhao)等,大家紛紛向三位社區英雄表達祝賀。

麥當勞大王暨亞太公共事務聯盟(APAPA)聯合創始人尹集成(C.C Yin)、亞健社、屋崙華埠促進會等社區組織代表,也參加了頒獎活動。

羅峰致詞由衷感謝在場所有家人、朋友和同事一路以來對他的支持,他指出,每年的社區英雄頒獎和籌款活動,對社區各界人士意義重大,希望大家繼續全力支持。

「年度公僕獎」獲得者喬拉為阿縣醫療保健服務機構主任,她在醫療領域有豐富的工作經驗,2017年12月從舊金山公共衛生部轉到了阿縣,加入醫療保健服務機構。目前她所工作的醫療保健服務機構,包括行為健康部、環境健康部、公共衛生部和機構主任辦公室。

「年度志願者獎」亞爾為社區組織「Daliy Bowl」執行董事兼聯合創始人,亞爾致力向公眾分享了他對參與食品回收的見解。自他的「Daliy Bowl」成立以來,已經手了超過300萬磅食物的回收工作。

估值官羅峰(左)、阿縣縣議員豪伯特(右)向亞爾(中)頒獎。(記者張曼琳/攝影)

「年度教育家獎」和終身成就獎獲得者林賽,數十年來一直在州公立學校系統中工作。在1975年至1980年在阿拉米達縣法院學校(Alameda County Cout School)任教,1980年至1988年在El Rancho Verde高中任教,自1988年以來,林賽擔任詹姆斯洛根高中(James Logan High School)演講和辯論隊的主教練。