阿縣頒社區英雄獎 喬拉、亞爾、林賽3人獲殊榮

終身成就獎獲得者林賽（中）向在場主要官員和其他兩位獲獎者合影。（記者張曼琳／攝影）

阿拉米達縣華裔 估值官羅峰（Phong La）25日在屋崙華埠 金牡丹海鮮茶寮，舉行年度社區英雄頒獎和籌款活動。羅峰自2018年11月6日當選阿縣估值官，並成功連任至今。他向三位在不同領域工作的年度社區英雄頒獎，包括：「年度公僕獎」（Public Servant of the Year）得主阿縣醫療保健服務機構主任喬拉（Colleen Chawla）、「年度志願者獎」（Volunteer of the Year )得主亞爾(Paddy Iyar ) 、「年度教育家獎」（Educator of the Year）和終身成就獎獲得者林賽（Tommie Lindsey）。

東灣和南灣多位民選官員參加了25日晚間的頒獎活動，包括阿縣華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam）、阿縣縣議員豪伯特（David Hurbert）、阿縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）、阿縣助理地檢官布魯斯（Otis Bruce）、佛利蒙市議員邵陽、黃潔宜、屋崙市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran)、詹金斯（Kevin E. Jenkins）以及薩拉度加（Saratoga）華裔市議員趙嬿（Yan Zhao）等，大家紛紛向三位社區英雄表達祝賀。

麥當勞大王暨亞太公共事務聯盟（APAPA）聯合創始人尹集成（C.C Yin）、亞健社、屋崙華埠促進會等社區組織代表，也參加了頒獎活動。

羅峰致詞由衷感謝在場所有家人、朋友和同事一路以來對他的支持，他指出，每年的社區英雄頒獎和籌款活動，對社區各界人士意義重大，希望大家繼續全力支持。

「年度公僕獎」獲得者喬拉為阿縣醫療保健服務機構主任，她在醫療領域有豐富的工作經驗，2017年12月從舊金山公共衛生部轉到了阿縣，加入醫療保健服務機構。目前她所工作的醫療保健服務機構，包括行為健康部、環境健康部、公共衛生部和機構主任辦公室。

「年度志願者獎」亞爾為社區組織「Daliy Bowl」執行董事兼聯合創始人，亞爾致力向公眾分享了他對參與食品回收的見解。自他的「Daliy Bowl」成立以來，已經手了超過300萬磅食物的回收工作。

估值官羅峰（左）、阿縣縣議員豪伯特（右）向亞爾（中）頒獎。（記者張曼琳／攝影）

「年度教育家獎」和終身成就獎獲得者林賽，數十年來一直在州公立學校系統中工作。在1975年至1980年在阿拉米達縣法院學校（Alameda County Cout School）任教，1980年至1988年在El Rancho Verde高中任教，自1988年以來，林賽擔任詹姆斯洛根高中（James Logan High School）演講和辯論隊的主教練。