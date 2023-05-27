我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

阿縣頒社區英雄獎 喬拉、亞爾、林賽3人獲殊榮

記者張曼琳／屋崙報導
終身成就獎獲得者林賽（中）向在場主要官員和其他兩位獲獎者合影。（記者張曼琳／攝影）
終身成就獎獲得者林賽（中）向在場主要官員和其他兩位獲獎者合影。（記者張曼琳／攝影）

阿拉米達縣華裔估值官羅峰（Phong La）25日在屋崙華埠金牡丹海鮮茶寮，舉行年度社區英雄頒獎和籌款活動。羅峰自2018年11月6日當選阿縣估值官，並成功連任至今。他向三位在不同領域工作的年度社區英雄頒獎，包括：「年度公僕獎」（Public Servant of the Year）得主阿縣醫療保健服務機構主任喬拉（Colleen Chawla）、「年度志願者獎」（Volunteer of the Year )得主亞爾(Paddy Iyar ) 、「年度教育家獎」（Educator of the Year）和終身成就獎獲得者林賽（Tommie Lindsey）。

東灣和南灣多位民選官員參加了25日晚間的頒獎活動，包括阿縣華裔縣議員譚蓮娜（Lena Tam）、阿縣縣議員豪伯特（David Hurbert）、阿縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez）、阿縣助理地檢官布魯斯（Otis Bruce）、佛利蒙市議員邵陽、黃潔宜、屋崙市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran)、詹金斯（Kevin E. Jenkins）以及薩拉度加（Saratoga）華裔市議員趙嬿（Yan Zhao）等，大家紛紛向三位社區英雄表達祝賀。

麥當勞大王暨亞太公共事務聯盟（APAPA）聯合創始人尹集成（C.C Yin）、亞健社、屋崙華埠促進會等社區組織代表，也參加了頒獎活動。

羅峰致詞由衷感謝在場所有家人、朋友和同事一路以來對他的支持，他指出，每年的社區英雄頒獎和籌款活動，對社區各界人士意義重大，希望大家繼續全力支持。

「年度公僕獎」獲得者喬拉為阿縣醫療保健服務機構主任，她在醫療領域有豐富的工作經驗，2017年12月從舊金山公共衛生部轉到了阿縣，加入醫療保健服務機構。目前她所工作的醫療保健服務機構，包括行為健康部、環境健康部、公共衛生部和機構主任辦公室。

「年度志願者獎」亞爾為社區組織「Daliy Bowl」執行董事兼聯合創始人，亞爾致力向公眾分享了他對參與食品回收的見解。自他的「Daliy Bowl」成立以來，已經手了超過300萬磅食物的回收工作。

估值官羅峰（左）、阿縣縣議員豪伯特（右）向亞爾（中）頒獎。（記者張曼琳／攝影）
估值官羅峰（左）、阿縣縣議員豪伯特（右）向亞爾（中）頒獎。（記者張曼琳／攝影）

「年度教育家獎」和終身成就獎獲得者林賽，數十年來一直在州公立學校系統中工作。在1975年至1980年在阿拉米達縣法院學校（Alameda County Cout School）任教，1980年至1988年在El Rancho Verde高中任教，自1988年以來，林賽擔任詹姆斯洛根高中（James Logan High School）演講和辯論隊的主教練。

估值官羅峰（左一）、阿縣華裔縣議員譚蓮娜（右）向阿縣醫療保健服務機構主任喬拉頒獎...
估值官羅峰（左一）、阿縣華裔縣議員譚蓮娜（右）向阿縣醫療保健服務機構主任喬拉頒獎。（記者張曼琳／攝影）
亞太裔公共事務協會聯合創始人尹集成（右）、屋崙華埠促進會主席莊錦鎮（中）、阿縣助...
亞太裔公共事務協會聯合創始人尹集成（右）、屋崙華埠促進會主席莊錦鎮（中）、阿縣助理地檢官布魯斯（左）出席年度社區英雄慶祝活動。（記者張曼琳／攝影）

華裔 屋崙 華埠

上一則

腦霧、心悸…列長新冠12明顯症狀

下一則

華童高速路中槍亡 1嫌謀殺指控駁回 「致死子彈非他射擊」

延伸閱讀

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校
金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等

金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等
因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐
慈濟拉斯維加斯浴佛節 眼科醫療車啟用傳遞愛

慈濟拉斯維加斯浴佛節 眼科醫療車啟用傳遞愛
華埠健康診所基金會 舉辦2023年度晚宴

華埠健康診所基金會 舉辦2023年度晚宴

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
馬斯克透露，Twitter可能不會永久將總部設在舊金山。(美聯社)

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

2023-05-25 01:26

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂