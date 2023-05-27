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屋崙幽靈船火場 改建可負擔住房

編譯組／屋崙26日電
屋崙幽靈船火場被拆除，要做經濟適用房。（取自臉書）
屋崙幽靈船火場被拆除，要做經濟適用房。（取自臉書）

一個位於屋崙的非營利組織計畫在本月初拆除幽靈船（Ghost Ship）火災場地，在那裡建造經濟適用房（也稱可負擔住房）、商業空間和紀念碑，以紀念在2016年火災中遇難的36人。

在該土地的代表與他們接觸四年後，總部位於Fruitvale的團結委員會（Unity Council），以將近260萬美元的價格，購買了該倉庫地塊和附近的其他房產。該組織的正式名稱是 「西班牙語團結委員會」（Spanish Speaking Unity Council），這個組織也曾參與過該地區的其他經濟適用房計畫。組織辦公室主任奧達斯（Karely Ordaz）說，「屋崙的住房是一個巨大的問題，房屋數量不夠。」

幽靈船是位於第31大道的一個倉庫，它被改造成一個藝術家集體，人們在那裡創作和生活。2016年12月2日發生了一場大火，使在二樓跳舞的人的出口被焚毀堵塞，以致於36人死亡，成為全美最致命的建築火災事件之一。

幽靈船的房產曾被租給阿爾梅納（Derick Almena）。阿拉米達縣檢察長指控阿爾梅納和另一名被稱為其助手的哈里斯（Max Harris）犯有36項非自願過失殺人罪。盡管兩人在2018年都不認罪，但還是進行了審判。陪審團在阿爾梅納的審判中陷入僵局，而哈里斯被宣告無罪。2021年，阿爾梅納被判處12年監禁，但被記入已服刑時間，截至去年年底，他一直在家中服刑。

在完成交易和購買該房產的過程中，團結委員會諮詢了董事會、工作人員、當地代表和火災受害者的家屬。「因為，你知道，這是許多不同的家庭，他們都有非常不同的感受，」奧達斯說。「因此，我們將盡最大努力尊重這一點，並聽取人們希望在該空間看到什麼。」

拉塞爾（Jay Russell）的三個朋友在火災中喪生，對於他說，相對於將這個空間變成一個場地，或者一個單戶住宅來說，用於經濟適用房的想法是一個更好的選擇，對他來說最重要的是它對所有人開放。

該計畫的設計團隊尚未選定，目前還不清楚將增加多少單位的經濟適用房，或新建築將花費多少錢。但經濟適用房一直是計畫中的內容，無論是為老年人、無房者還是低收入家庭。

奧達斯說，他們的目標是在2025年底開始施工，一個尚未選定的設計團隊也將設計該紀念館。

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