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Meta最後一波裁員結束 股價飆 年漲幅31%

記者江碩涵／矽谷報導
Meta最後一波裁員結束，近期股價迎來年度高峰，圖為Meta執行長查克柏格首次公告裁員時的公開影片。（記者江碩涵/翻攝）
Meta最後一波裁員結束，近期股價迎來年度高峰，圖為Meta執行長查克柏格首次公告裁員時的公開影片。（記者江碩涵/翻攝）

根據Meta員工內部消息，5月24日Meta總部進行去年11月以來的第三次裁員行動，而這也是Meta執行長查克柏格公告的「最後一波裁員」，累積三次共裁了2萬1000名員工，第三波裁員則以北美的行政部門、商業、公關、法務、廣告業務、行銷等單位以及亞洲、歐洲的全部部門為主。雖然Meta裁了近兩成的員工，不過Meta的股價也從去年低點逐漸上爬，25日股價收在252.69元，年漲幅31%。

根據Meta內部信件指出，整體被裁員的對象主要集中在「非工程相關」的職位，進一步證明工程師在Meta的重要性，而查克柏格在今年3月時要求公司組織重整，根據內部消息，組織也的確不斷地平坦化、精簡化。

不具名華人工程師表示，他所在的部門由於是Meta未來重點發展的主力產品，所以較不受裁員影響，不過有些部門的確受到裁員的氛圍影響導致士氣大降。但身為工程部門之一，許多工程師反而認為讓組織平坦化、精簡化對真正對公司運作有幫助的組織來說更有幫助，也能得到更多公司的資源。

近來科技界各大公司都大推人工智慧AI產品，Meta也有相關的產品，包括多語音辨識技術，能夠辨識逾4000種口說語言，也包括地方方言等。如同本報之前所報導的福建話、台語，而Meta發表的語言模型數量是目前已知技術的40倍，尤其文字轉語音、語音轉文字的技術，與未來Meta所發布的硬體工具相結合，很有可能開啟人類社群溝通的新時代。

除了AI軟體技術外，相關硬體開發也不落人後。Meta日前也才公開首款自行研發的AI晶片「MTIA」，最快2025年推出，很有可能是由台積電7奈米廠來供應。另外雖然Meta主推的元宇宙相關部門Reality Labs去年虧損137億元，燒了許多資金，不過據了解，今年下半年最快市場就能看到最新一代的產品，也宣告元宇宙時代來臨。

隨著大科技公司裁員告一段落，不少科技業人士也鬆了口氣。華人工程師馬兆先說，的確之前殺戮的氣氛讓許多在FAANG（矽谷頂尖科技業）工作的人感到緊張，也不敢隨意請假，深怕錯失公司資訊。不過經過了這波科技業重新盤整，對工程師來說也是盤整自己能力的時刻，更能理解自己在科技業界的定位，以及市場所需，而努力在美國矽谷求生存。

也有工程師沒熬過這波裁員，前陣子意外被裁員，而導致家中陷入困境。馬兆先說，他認識一位朋友在FAANG工作，家裡只有單薪，如今面臨裁員，只好先賣掉車子、求台灣長輩幫忙付房貸，降低所有生活開銷，請育有兩幼子的太太也同步出門工作，以求在高物價、高房價的矽谷繼續生活，壓力相當大。

裁員 矽谷 AI

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