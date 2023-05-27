聖市動物收容所爆滿 籲民眾收養 臨6月幼貓旺季 空間更緊

聖荷西ACS上個月接收了743隻幼貓。（聖荷西ACS提供）

聖荷西 動物護理和服務（Animal Care & Services，ACS） 中心的寵物數量創下歷史新高，並且停留時間更長。收容所急需民眾幫助，收養或寄養收容所寵物。

聖市市長馬漢（Matt Mahan）表示，現在是考慮收養動物的好時機，「因為收容所容量有限，一隻動物被領養意味著另一隻動物的生命可以得到挽救。」

該收容所目前有915隻寵物，包括255隻狗和幼犬、598隻貓和幼貓以及62隻其他寵物，例如兔子。為了管理寵物數量並提供最佳護理，收容所目前只允許民眾送來生病、受傷或具有攻擊性的寵物，並且由於空間不足，動物服務官員正在對接收動物進行分類。

聖市ACS副主任特拉多（Jay Terrado）解釋，全國各地的收容所都面臨同樣的危機，愈來愈多寵物進入收容所並停留更長時間。她感謝救援和收容所合作夥伴，將動物從ACS轉移到其他收容所。她說，「他們的支持極大地幫助我們確保收容所動物有最好的機會找到永遠的家。」

在過去的30天裡，聖市ACS有超過691隻動物被收養、救助、轉移、歸還給主人或放生野外。過去30天內，民眾還透過寄養378隻動物來幫助ACS。

城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）自豪地表示，她是收養了兩隻寵物，「寵物就像家庭成員，是我們社區的重要組成部分。我敦促社區透過收養或寄養來幫助收容所寵物。」

聖市ACS今年3月平均每周接收188隻寵物，4月平均每周接收348隻寵物，增加了85%。上個月，有743隻幼貓被送到收容所，比2023年3月增加了297%。隨著6月進入幼貓旺季，這一個數字將繼續增長。

ACS表示，如果發現無人看管的幼貓，如果它們看起來很健康，請先觀察貓媽媽是否會返回，因為對待幼貓最好的辦法就是讓牠們和媽媽在一起。如果幼貓明顯生病，或是貓媽媽超過12小時都沒有回來，再將牠們送到ACS。

如果看到流浪寵物，請考慮先將牠留在家中幾天。通常透過張貼傳單或在網路上發文章，大多數寵物能在72小時被找到。

聖荷西ACS鼓勵民眾收養或寄養收容所寵物。2023年6月30日前，收養6個月以上的狗，免收費用。可以至網站查詢gis.sanjoseca.gov/apps/petcompass，查看所有可收養的寵物。

6月30日前，ACS每周五都會舉行「寄養星期五」（Foster Fridays）活動，參與者可以在現場接受培訓，並帶走幼貓或一隻狗回家過周末。