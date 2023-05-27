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Gap銷售續衰退 金山市中心Old Navy7月1日關門

編譯吳日君／26日綜合報導
舊金山市中心Market Street上的Old Navy將於7月1日關門。(圖取自電視畫面)
舊金山市中心Market Street上的Old Navy將於7月1日關門。(圖取自電視畫面)

Gap正計畫關閉舊金山另一家門市：Market Street的Old Navy店面。

服裝巨頭「Gap」集團一直透過裁員與關閉旗下Old Navy、Banana Republic、Athleta與同名品牌的眾多門市店，來削減成本。位在地址801 Market St.的Old Navy門市，將於7月1日閉店。

這家Old Navy門市於1999年開業。Gap表示，由於租約即將到期，公司已努力在舊金山市中心尋找新地點，將更可滿足商業與客戶需求。Old Navy持續評估物業排列組合，以確保擁有強健門市隊伍，提供客戶最佳體驗。Gap Inc.深耕舊金山，對這座城市有承諾。

就在一個街區之外，Westfield San Francisco購物中心的Banana Republic於4月關閉，旗艦店則搬至聯合廣場一個較小空間。疫情期間，舊金山有另外三家Gap與一家Athleta店關閉。

Gap銷售額持續衰退，相較上一年，最近一個財務年度的銷售額下降6%。主管們指出，今年下半年供應鏈中斷、導致高庫存，尤其是在Old Navy，因為有更多促銷以刺激銷售、導致利潤更差。在高通膨期間，顧客需求也減少。

疫情期間遠距工作與旅遊產業疲弱，以及安全問題、顧客轉向線上購物等，舊金山市中心成為消費客流量減少的受害者。聯合廣場附近的Market Street遭受零售業關閉的嚴重打擊：Nordstrom與Nordstrom Rack、Saks Off Fifth等商店皆關閉。Old Navy旁邊一家Walgreens商店是一起致命槍擊案的發生地點，被害者布朗(Banko Brown)家屬控訴公司與其保安公司。

Gap表示，位在Embarcadero總部開設四家店，顧客可在那裡瀏覽新的產品。此外，作為成本節省的一部分，Gap正在裁員約1800名公司員工。

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