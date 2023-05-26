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美中台角力 祁凱立：台積電非核心議題

記者李榮／灣區報導
祁凱立指出，台積電不是美中台關係的核心。（記者李榮／翻攝）
祁凱立指出，台積電不是美中台關係的核心。（記者李榮／翻攝）

史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）參與智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）論壇時，對於在台灣選舉中多年來被關注的身份認同問題表示，現在30歲以下者原本就認為自己是台灣人，而非中國人。因此從這一角度來說，台灣認同問題或許在選舉投票行為上的角色會愈來愈小。

祁凱立說，過去區分自認為是「中國人」、「中國人也是台灣人」，又或者認為是「台灣人」，認同的差距能體現出選舉偏好，例如自認為是中國人或者是中國人也是台灣人者，投給泛藍的機會比較高；自認是台灣人者投給泛綠的機率高。不過，現在30歲以下的年輕人，都認為自己是台灣人，因此或許這樣的認同在選舉行為預測中已愈來愈不重要。

祁凱立也認為，這次總統選舉中還有許多實質的內容應該討論，例如台灣與中國經濟的聯繫非常緊密，未來在台灣政府政策上，是要與中國更加緊密，還是走其他的道路，都是台灣必須面對的選擇。

談到台積電與美中台關係，祁凱立說，雖然很多人近來將台積電作為美中台爭奪的重心之一，但他不認為台積電是核心議題。事實上，作為一位整個職涯都在研究台灣的學者，十年前他根本不知道台積電這間公司。而且早在台積電這間公司浮上檯面之前，台灣對於美國的安全利益就已扮演了非常重要的角色。

祁凱立進一步說，台積電不是美國利益的重心，同時也不會是中國對台的利益重心。

他並表示，台積電會到美國設廠，其實主要是因為客戶的要求，而不是政治的影響。例如蘋果公司就不會希望晶片是全在台灣製造，因此台積電是回應客戶要求，分散工廠的分布。

台積電 史丹福大學 投票

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