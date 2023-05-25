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國殤日周末 加州迎500萬人出遊潮

編譯組／綜合24日電
國殤日周末出遊，須事先了解加州交通路況、油價、執法等。（美聯社）
國殤日周末出遊，須事先了解加州交通路況、油價、執法等。（美聯社）

如果計畫本周末駕車上加州的高速公路，大家可以預期那裡將比正常的道路更繁忙、有更多的執法人員，以及穩定的汽油價格。國殤日是夏季的非正式開始，根據美國汽車協會AAA的說法，「這幾天是未來幾個月將有的狀況的一個縮影」。

以下是這個周末假期可以在金州高速公路上期待看到的：

更多的旅行者在路上。今年加州的高速公路將很繁忙，「近500萬加州人將在這個國殤日周末出行」，AAA發言人特雷納(John Tereanor)表示，「他們中的大多數人將會自己開車」。80號州際公路是北加州整個國殤日周末的擁堵高峰區，從舊金山向東到納巴，特雷納說，預計將是「非常繁忙」，通勤時間為1小時36分鐘。這比駕車者在通勤中通常看到的情況增加了77%。

穩定的汽油價格。「汽油之友」GasBuddy發言人迪哈安（Patrick De Haan）說，預計假期周末的汽油價格將保持不變。根據美國汽車協會的數據，加州的汽油價格平均為4.81美元。「上周的價格基本上只增加了一個分錢」，迪哈安說。「所以我預計在國殤日之前，價格方面會相當平靜」。

高速公路最大限度執法期。加州公路巡警（California Highway Patrol）表示，從5月26日周五到5月29日周一晚上11點59分，加州公路巡警將實行最大限度執法期（maximum enforcement period，MEP），將派所有可用的警員進行巡邏。在假日周末使用最大限度執法是典型做法，根據CHP的最大限度執法數據，在2020年國殤日周末的78個小時內，有458人被捕。

CHP警官維蘭(Jeremy Wayland)在一封電子郵件中寫道：「多年來，CHP在特定節假日期間一直使用最大限度執法期，通過處理主要碰撞因素的違規行為，如酒醉駕駛、速度以及乘員約束，幫助拯救生命」。「他們還保證對任何造成危險或交通延誤的事件作出迅速反應」，維蘭說，大家上路時需要記住的規則是：繫好你的安全帶、限制使用諸如電話等分心物品、指派清醒的司機駕駛車輛。

加州 油價 汽車

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