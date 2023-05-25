汽車觸媒轉換器竊案多 金山免費刻識別號防盜

日落區市議員殷嘉立(後排右)邀舊金山地檢長、警察局局長召開居民安全會議。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議員殷嘉立（Joel Engardio）24日在日落區社區會議上宣布一項新計畫，以應對近來日落區頻發的汽車 觸媒轉換器（Catalytic Converter）被盜事件。殷嘉立的計畫將幫助在汽車催化轉換器刻上車輛識別號，並印有舊金山市警察 局標誌，以對擔心轉換器被盜的車主增加多重保護。殷嘉立表示，希望這些預防措施可以阻止竊賊將黑手伸向無辜的日落區居民。

觸媒轉換器含有鉑、鈀和銠等貴金屬材料，每支可以變賣獲得數百元。（美聯社）

觸媒轉換器是汽油動力汽車排放系統的部分零件，含有鉑、鈀和銠等貴金屬材料，每支可以變賣獲得數百元。殷嘉立曾表示，轉換器被盜並非是數百元損失那麼簡單，因為有居民在制止竊賊盜竊轉換器時被持槍恐嚇受傷，甚至被槍殺，所以這一事件必須引起重視。

他說，竊賊在兩分鐘內便可以盜走裝在汽車下面的觸媒轉換器，但由於目前的市場需求和供應鏈緊張等現狀，如居民再安裝新的零件，可能需要花費3000元之多，且需要等待數月才能安裝。這對社區民眾來講是極大的創傷和損失。

殷嘉立與日落區Sunset Auto Care修車行、舊金山市警察局合作開展此項計畫，活動預計於6月2日舉行，所有市民可免費參加。可在網上預約上午10點30分至下午2時，分中英文兩版申請表格，可登錄英文版：https://rb.gy/vtq36。中文版：https://rb.gy/5blgi。

對於這項計畫的推出，社區居民的聲音褒貶不一。有支持者認為，殷嘉立看到民眾的需求，積極地找方法想策略應對，且與市府多個部門合作。但也有民眾認為，這些措施只是浪費時間和精力，徒勞無功起不到任何效果，真正能起到作用的就是加強警力執法。

市議員殷嘉立提計畫，幫助在汽車催化轉換器刻上車輛識別號。圖為出席會議的日落區居民。（記者李怡／攝影）

殷嘉立表示，正努力加強日落區的警察巡邏。進入2023年以來，舊金山市中心發生多起暴力犯罪事件。日落區的暴力犯罪事件也依然頻發，如居民為阻止自家汽車的電源轉換器被盜遭槍擊、Stonestown商場發生青少年群體打架鬥毆事件、因製毒引起的民宅房屋爆炸、年輕人在公交車上被刺傷、年長者被毆打等，這些問題必須面對，並需要不斷改善和解決。