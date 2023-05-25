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屋崙逮9少年 包括華埠2萬元搶嫌

記者張曼琳／屋崙報導
市長盛桃24日早晨召開記者會。（記者張曼琳／攝影）
市長盛桃24日早晨召開記者會。（記者張曼琳／攝影）

屋崙警局日前逮捕了涉及35宗連環搶劫案的9名年齡介於12至17歲的未成年嫌犯。本報向警方確認後得知，35宗劫案中，包括了本月9日在華埠9街300號路段光天化日下發生的導致一亞裔女性損失超2萬元的搶劫案。

本報23日報導，這起搶劫案發生在5月9日中午11時45分，富興廣場9街一側，受害者被三個非裔持槍搶劫，損失一價值5000元的手提包、4000多元現金、一支價值上萬的手表，還有一條金鍊子，所幸該女子並未受傷，相信是九名未成年劫匪中的三名在得手後，快速跳上車逃逸。

根據屋崙警方消息，9名嫌犯搶劫團伙活動的區域主要包含Rockridge、Uptown 、Trestle Glen、大美麗湖（Grand Lake）、Bella Vista、Acorn、華埠、Fruitvale和 Ivy Hill 等。

24日早晨的記者會中，警局局長艾利森（Darren Allison）表示，最近幾周屋崙市暴力事件激增，令人擔憂。他透露曾在一周內發生了100宗劫案，其中50宗發生在一個周末72小時內。發生的搶劫案類型包括劫車、持槍和其他襲擊。

他表示，因劫案發生了「不可接受的增長」，他立即通過人員重新調整和優先考慮解決劫車犯罪的策略，以暴力犯罪團體有關的情報為主導，取得了重大進展。

艾利森指出，警局於本月15日發起此打擊劫案犯罪行動的當天，就逮捕了三名成年人和兩名未成年。他們與在全市發生的至少10宗械搶劫案有關。在21日，警局又逮捕了9名涉嫌35宗連環搶劫案的未成年，犯罪活動範圍涉及了十幾個社區，以及比德蒙（Piedmont）和艾爾賽利度（El Cerrito）市。

艾利森還透露，自上周屋崙警局投入打擊搶劫案的行動後，一共逮捕了20名嫌犯，繳獲了三支用於各項犯罪的槍枝。在這20人中，有6人為成年人，14人為未成年人。

艾利森表示，由此可見，「這座城市越來越多的年輕人參與犯罪成為趨勢。」

市長盛桃（Sheng Thao）在記者會上表示，她正在密切關注警局長和犯罪預防部門的工作，並正在制定一項全面計畫，為青少年提供更多資源：「我們必須確保正義得到伸張，並傳遞一個明確的信息：你在屋崙犯罪，就會被逮捕」。

警局暴力預防部門臨時負責人基倫斯（Kentrell Killens）會上表示，該部門一直與緩刑部門有聯繫，讓他們有機會與年輕人會面並建立關係，並將確保未成年人有機會獲得一定程度支持。

在接受媒體提問時，屋崙警局刑事訴訟部門指揮官表示，在上述多宗案件中，一名涉事的成年人被指控違反緩刑規定；一名未成年被控盜竊車輛和持有被盜財產、武器；一名未成年被同樣被控盜竊車輛。另有至少兩名未成年未被地檢長辦公室指控。

暴力預防部門臨時負責人Kentrell Killens表示，將確保未成年人有機會...
暴力預防部門臨時負責人Kentrell Killens表示，將確保未成年人有機會獲得一定程度的支持。（記者張曼琳／攝影）
警局局長艾利森表示，最近幾周屋崙市暴力事件激增令人擔憂。（記者張曼琳／攝影）
警局局長艾利森表示，最近幾周屋崙市暴力事件激增令人擔憂。（記者張曼琳／攝影）
市長盛桃在記者會上表示，她正在密切關注警局長和犯罪預防部門的工作，並正在製定一項...
市長盛桃在記者會上表示，她正在密切關注警局長和犯罪預防部門的工作，並正在製定一項全面計畫，為青少年提供更多資源。（記者張曼琳／攝影）

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