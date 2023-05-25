日落區民宅爆炸案 鄰居提告求償 控業主放任租客製毒

圖為原告加斯與妻女租住了八年的家。（本報檔案照，記者李怡／攝影）

今年2月初，舊金山 日落區22街1700號一戶民宅忽然發生爆炸引起火災。受災房屋幾乎被完全燒毀坍塌，波及左右鄰居，導致兩戶房屋損毀、財產損失慘重，附近多所房屋玻璃受損。當時十餘戶社區鄰居被限制在警戒線外不能回家。

日落區居民24日透露，受害最嚴重的鄰居加斯（David Garth)已向舊金山地方法院提起訴訟。據舊金山法院訴訟文件，火災受害鄰居加斯與妻子Nang Phommavongsay指控日落區第22大道1700號業主馬蒂尼夫婦(Peter Diane De Martini)知情不報，導致爆炸並引發社區大火，並提出賠償。

文件稱：「業主明知租客在地庫內藏大量化學品、大麻油實驗室，但卻未制止。」文件還記錄了這場大火如何迅速毀滅了原告加斯夫婦的生活。這對夫婦的住所遭受巨大損毀，如家傳藏物、照片和猶太 教藏品等，化為灰燼，室內大部分家具燒毀。原告夫婦表示，大火使他們承受巨大經濟損失，除了個人物品受損，還有醫療開支、情緒傷害和收入損失。

馬蒂尼夫婦目前遭起訴多項罪名，包括誤殺、製作違禁品、縱火、危害兒童及虐老。

加斯向本報描述稱，爆炸發生當天，慶幸他的妻子Nang在離家只有五分鐘路程的幼兒園當老師，六歲的女兒Vanessa也不在家。他說，如果早30分鐘發生爆炸，他們都會在家裡。但大火燒毀了他們所有的財產和有紀念意義的物件和資料。

加斯與妻女租住在被毀壞的房屋內已經八年之久，對外日落區有深厚的感情，不願離開。他表示，因舊金山的租金 保護政策，離開這棟房子就再也找不到原來的租金價格了。爆炸發生後，加斯的妻子Nang所在學校的學生家長們在GoFundMe上曾發起籌款支援活動。

家長們表示，Nang作為一名老師，給孩子們的生活帶來過很大幫助，希望大家盡己所能幫助Nang和她的家人，並為他們的孩子Vanessa提供臨時住所、新衣服、玩具，以及幫助他們重新找到溫暖的家。

加斯說，感謝當地猶太教會的成員也在幫助他們募捐。在爆炸發生後，第三區市議員殷嘉立也積極幫助協調民選官員，關注他們的需求。

原告律師伯格(David Hollenberg)表示，房東任由租客在自己物業車庫內操作製毒，等於在社區內安裝了一枚定時炸彈。案發於2月9日，起因是肇事民宅的乾衣機與屋內製毒環境產生作用，引發大爆炸，繼而觸發大火。事件造成肇事當事人51歲的中風癱瘓妻子里塔(Rita Price)慘死，其泰裔看護嚴重受傷，多間民宅嚴重受損。