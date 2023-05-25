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藥房保安擊斃小偷未起訴 加州檢察長要查：謝安宜是否濫權

編譯廖宜怡／綜合報導
Walgreens藥房命案在舊金山引起軒然大波。（美聯社）
Walgreens藥房命案在舊金山引起軒然大波。（美聯社）

針對舊金山Walgreens藥房警衛開槍擊斃入店偷竊嫌犯的案件，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室表示，將會對舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）不起訴這名警衛的決定進行檢視。

邦塔發言人23日下午發出聲明說：「本辦公室證實，我們已經同意對舊金山地區檢察長不起訴的決定是否濫用自由裁量權（discretion）的問題，進行審查。」

這起命案發生於4月27日，Walgreens藥房警衛安東尼（Michael Earl-Wayne Anthony）在試圖阻止24歲的布朗（Banko Brown）竊取商店物品時，發生扭打並開槍擊中布朗致死。謝安宜拒絕對安東尼提出指控，稱檢察官無法反駁安東尼射殺布朗是出於自衛的說法。

加州檢察長辦公室證實，將對舊金山地檢長謝安宜對Walgreens藥房命案做出的不...
加州檢察長辦公室證實，將對舊金山地檢長謝安宜對Walgreens藥房命案做出的不起訴決定進行審查。（美聯社）

謝安宜23日發出聲明表示，布朗的死是一場悲劇，她的辦公室公布偵訊紀錄、證人證詞和監視影片的目的，就是為了讓公眾看到所有的事實和細節，並了解檢方是如何做出決定的。

謝安宜補充說：「我們歡迎州總檢察長的審查，並會根據需要提供協助。」

這起槍擊事件加劇了公眾對舊金山零售盜竊問題，以及保安人員使用致命武器是否合適的爭論。

布朗的朋友表示，布朗一直在努力尋找住處，他們譴責槍擊案是舊金山把財產和商業看得比人命更重要的一個例子。抗議者並要求Walgreens關閉布朗被槍殺的市場街分店。根據報導，Walgreens已經和雇用安東尼的王國集團保全公司（Kingdom Group Protective Services）切割關係。

代表布朗家屬的律師柏瑞斯（John Burris）表示，他將對Walgreens、保全公司和安東尼提起訴訟。

柏瑞斯說：「我認為，從死者家屬的角度，即第二意見，來重新審視地檢長的決定很重要。這起案件有事實可以支持提出二級謀殺或過失殺人訴訟。」

這是加州檢察長辦公室今年第二次同意對謝安宜做出的決定進行審查。今年2月，謝安宜決定不對槍殺歐尼爾（Keita O’Neil）的警員提出告訴，她要求邦塔審查此案。

謝安宜告訴邦塔，這起案件是被罷免的前地檢長博徹思（Chesa Boudin）提出的政治性訴訟，從一開始就不應該提出。邦塔本月稍早已放棄起訴此案。

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