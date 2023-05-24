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涉35起連環搶案 屋崙9未成年遭逮

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠警員此前在華埠調查治安案件。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠警員此前在華埠調查治安案件。（記者劉先進／攝影）

屋崙警局23日表示，已逮捕9名年齡介於12至17歲的未成年嫌犯，這些人共涉及35起連環搶劫案，其中有的搶劫案就發生在屋崙華埠等社區。此次逮捕行動是因警方發現一輛被通緝車輛，該車輛逃離，警方派出直升機跟蹤並成功追捕嫌犯。

警方透露，屋崙社區最近數周頻傳暴力分子恐嚇。搶劫團夥以驚人的速度作案，在社區內搶劫並傷害居民。與去年同期相比，屋崙搶劫案增加7%。

警員21日發現一輛與連環搶劫案之一有關的通緝車輛，並跟蹤該車輛到14街的100號街區。四人從車內出來，進入附近的一家建築。警員在進入該地點前協調了追查計畫。當警員到達時，一輛車飛快駛離。

警局直升機（ARGUS）監測到該車輛，並追蹤到第6大道和第15街的區域。四名嫌犯從車內出來後步行逃離，警員迅速反應，在一番追捕後，安全地將嫌犯拘留。此外，警方還拘留了上述逗留地點內的五人。

警方表示，由於巡邏隊、社區資源科、制止暴力的警員和刑事調查部門的工作和協作努力，共有9人因搶劫被捕，他們的年齡在12至17歲之間，包括3名女性，6名男性，其中8人是屋崙居民。

目前，這個團夥與35起報告的搶劫案有關。搶劫的區域主要包含Rockridge、Uptown 、Trestle Glen、大美麗湖（Grand Lake）、Bella Vista、Acorn、華埠、Fruitvale和Ivy Hill 等。

屋崙警局說，正在積極調查，確認與上述被捕者有關的搶劫案。若市民有任何訊息，可與警局搶劫科聯繫，電話：（510）238-3326。目前，警方未透露，具體有幾起搶劫發生在華埠。

早在3月18日下午2時許，華埠連續發生兩起搶劫金鍊案件。其中一起發生在華埠Franklin街一家餐廳門口。有華人在人行道等人，劫匪開車停下，兩個非裔大漢跳下車，強行搶走華婦的金項鍊逃之夭夭，整個過程僅八秒；受害者頸部輕微紅腫，並無大礙。3月1日上午，也連續發生兩起搶劫；華人受害者被搶走包包，裡面有證件和財物等。

在華埠巡邏的東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林23日表示，就他所知，華埠最近一起搶劫案發生在5月9日中午11時45分，有亞裔女子在富興廣場門口被三個非裔持槍搶劫，損失大量財物，包括一個價值5000元的手提包，其中還有4000多元現金、一支價值上萬的手表，還有一條金鍊子，總計損失超2萬。女子並未受傷，三個劫匪得手後，快速跳上車逃逸。

馬作林表示，目前，社安隊每天巡邏時間為上午10時到下午2時，參加巡邏的有十多人。從5月開始，屋崙警局與台山社安隊每月舉行一次、每次兩小時的聯合巡邏。

此前華埠發生搶劫，警方在現場調查。（受訪者供圖）
此前華埠發生搶劫，警方在現場調查。（受訪者供圖）
台山華埠社安隊在華埠巡邏。（受訪者供圖）
台山華埠社安隊在華埠巡邏。（受訪者供圖）

華埠 屋崙 華人

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