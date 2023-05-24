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新希望華人癌症基金會10年有成

記者李榮╱聖荷西報導
基金會前會長、血液腫瘤醫師戴榮滔將於會場「請問醫師」，解答民眾的問題。（本報檔案照，記者李榮攝影）
基金會前會長、血液腫瘤醫師戴榮滔將於會場「請問醫師」，解答民眾的問題。（本報檔案照，記者李榮攝影）

「新希望華人癌症關懷基金會」在社區服務癌友、推廣癌症相關資訊與知識至今已十年。滿十歲的新希望，今年強調「執手十年，新希望牽的是癌友的手，也牽著家屬的手」，希望更進一步服務癌友與家屬。基金會將於6月3日下午2時至4時30分在山景城舉行有愛同行-抗癌健康日（Health Fair）活動，當日並安排「請問醫師」等向來最受社區民眾歡迎的環節。

此次新希望是與基督復臨安息日會南灣教會合作舉辦，包括身心健康專題講座、社區資源分享、「請問醫生」等，由專業腫瘤科醫師回答癌症相關問題，並邀多個社區健康及醫療教育單位共同參與。

新希望介紹，有愛同行的「專題研討」由凱瑟醫療中心腫瘤專科醫師、新希望華人癌症關懷基金會理事李秀青醫學博士主講「乳癌之預防與治療」。乳癌是全球女性最常診斷的癌症和主要的癌症死因。在美國乳癌不只是女性最常見的癌症，更是女性癌症死因的第2位，同時也是40到49歲女性的主要死因。醫師會在講座中，分享如何在生活中及早檢測發現乳癌，及目前治療的新趨勢。

心理講座部分，則由心理學陳志美博士談談情緒與關係。陳志美是加州註冊婚姻家庭治療師，在社區機構、醫院、家庭暴力庇護所和學校擁有近30年的臨床經驗。癌症對於心理的影響不可小覷，陳志美會介紹罹患癌症後的心理衝擊，自己及親人如何面對情緒的起伏，以及處理因罹癌引起關係變化的方法。

「請問醫生」是由巴洛阿圖腫瘤專科、新希望華人癌症關懷基金會前會長戴榮滔醫師，親自將向民眾解答關於癌症相關的問題。

基金會代表曹方昕指出，病人或家屬來到新希望華人癌症關懷基金會，從登記開始，新希望的義工與職員便開始遞出關懷：瞭解病人的背景、生活、醫療情況，以便提供所需要的協助，「有任何需求，我們已有的，就由辦公室安排義工服務。我們現階段還沒有的，基金會將找尋可以利用的資源。目前醫療無法做到的，我們也陪伴一起走完全程。新希望協助扶持、也陪伴關懷著病人，讓病人和家屬在這一段生命中的艱苦歷程，能安心的度過。」

有愛同行活動訂於1904 Silverwood Ave, Mountain View, CA 94043舉行。詳情可上網：www.newhopecancer.org，或電408-609-3338，電郵[email protected]

癌症 華人 腫瘤

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