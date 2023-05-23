駐金山總領事張建敏：中國沒有挑戰和取代美國的野心

張建敏表示，中國沒有挑戰和取代美國的野心，中國最關心的是讓中國人民過上更好的生活，為構建人類命運共同體作出貢獻。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山 總領事張建敏22日在官邸舉辦到任一周年記者會。十餘家灣區華文媒體出席。副總領事潘慶江主持會議。會上張建敏總領事分享四點觀察結果，並表示，中國沒有挑戰和取代美國的野心，中國最關心的是讓中國人民過上更好的生活，為構建人類命運共同體作出貢獻。

「時光飛逝，也就是一年前的今天，我來到西海岸，任第14任中國駐舊金山總領事」，張建敏感謝大家對他和總領館工作的支持。他表示，想藉此機會與大家分享他對過去一年工作的感受，有四個主要觀察結果：第一，兩國人民友誼基礎牢固。第二，兩國合作符合共同利益。第三，雙邊關係面臨嚴峻挑戰。第四，要攜手共創美好未來。

張建敏向媒體匯報在過去一年裡的工作行程。他表示，他和同事們接觸了領區的各界人士，拜訪了州長、市長和立法議員。他並與大學教授和學生、企業高管和博物館館長進行交談，還觀看了體育比賽、文化表演和交易會。

「我們會見的絕大多數人都支持兩國人民友好相處。他們希望中美關係變得更好。春節已被正式定為加州公共假期。很高興參加今年在舊金山舉行的春節夜遊行 」，張建敏說，選舉日儘管下著大雨，但投票率很高，人們很興奮，這些都給了他很大的信心和力量。

「歸根結底，最重要的是人民的意願。我們兩國人民之間有很多共同點」，張建敏表示，現在遇到的一個困境和挑戰，是因為有很多錯誤訊息和虛假訊息瀰漫。例如，中國經常被一些人指責有挑戰和取代美國的野心，事實上中國沒有興趣取代美國，中國最關心的是讓中國人民過上更好的生活，為構建人類命運共同體作出貢獻。

張建敏指出，近期中美高層交往的一些進展令人鼓舞。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國總統國家安全事務助理蘇利文在維也納進行了坦誠、實質性和建設性的討論。他們在一起談了好幾個小時，就廣泛和重要的議題開展了討論。國務委員兼外長秦剛 還在北京會見了美國駐華大使伯恩斯。秦剛敦促美方與中方相向而行，推動兩國關係重回正軌。希望這些高層交往對話有助於緩和緊張局勢，為兩國關係帶來更多確定性。

他表示，還有即將來到舊金山的 亞太經合組織會議（APEC）領導人非正式會議將於今年11 月在舊金山召開。這是舊金山市的一件大事，預祝舊金山辦會一切順利。中國高度重視亞大經濟合作，願為構建亞大命運共同體作出自己的貢獻。

去年5月下旬張建敏來到舊金山任職，當時他曾表示，作為第14任中國駐舊金山總領事，深感責任重大，使命光榮，會與總領館的同事一起，努力促進領區各界與中國的友好交流與合作，增進雙方人民的理解，維護中國公民與機構的合法權益，推動中美關係回到健康發展軌道。