華郵登廣告 北加州台灣同鄉聯合會挺台入世衛

北加州台灣同鄉聯合會在華盛頓郵報上登半版廣告,呼籲主流支持台灣。(記者李榮╱翻攝)

76屆世界衛生大會(WHA)近日在瑞士日內瓦舉行。22日大會作出決定,拒絕「邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會納入議程」,台灣再度叩關失敗。雖然在中國的阻礙下,台灣今年未收到邀請函,不得其門而入,並不令人意外。但是長期支持台灣的北加州 台灣同鄉聯合會,今年決定走入主流。理事會籌集了四萬多美元,並請專人設計插畫與文稿,在華盛頓郵報(The Washington Post)上刊登半版廣告,表達台灣應該加入世界衛生體系的訴求。

這次半版的廣告是在5月20日當天刊登,同鄉會是在22日(周一)才收到實體報紙。北加 州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示,雖然廣告費用真的非常昂貴,但大家覺得總是做出了一些不一樣的突破,期待在主流社會也有更多人知道台灣被摒棄在世界衛生體系之外。

張正邦說,台灣從2016年以來,就因為中國的打壓而無法以觀察員身分參加世界衛生大會。雖然中國總是宣稱他們能代表台灣,但是台灣與中國明明是不同國家,只有台灣2350萬的人民才能代表台灣,台灣是民主社會。這次同鄉會決定在主流刊登廣告發聲,也就是認為支持台灣的聲音不能只在華人社區呼籲,更要走到外面、爭取國際的認同。

廣告細述台灣的健康與醫療成就,強調台灣擁有國際級的醫療與防疫水準、醫學 訓練及全民健保,完全不應該被摒除在國際衛生體系之外。將台灣拒於世界衛生大會的門外,單純只是因為地緣政治強權的打壓威脅,相當荒謬且不公平。

廣告中還提到,台灣從一個原本需要外援,轉變到能夠提供國際的人道援助的國家,展現出台灣堅定不移、扮演國際公民角色的信念。呼籲主流社會加入與支持台灣,要求世界衛生組織能夠邀請台灣參加。

文稿中更提到,健康醫療照顧決不應該被政治所影響,更不該是國際談判的工具,「健康醫療是我們互相照顧彼此,讓大家都安全。」

對於中國一直以來的打壓,透過政治力量阻礙台灣,張正邦指出,台灣本身就主權獨立,中國稱兩岸一中的說法一廂情願,而且長期打壓行為只會將台灣民眾籲推愈遠。更何況,台灣在健康保險與醫療照顧上,舉世聞名有目共睹;在健康照顧與醫療合作上,台灣回饋世界也向來不落人後,將台灣拒於門外毫無道理。

張正邦表示,這次廣告半邊是文稿,另外半邊是藝術插畫,展現台灣醫療量能與國際合作的企圖心。插畫部分是北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿,以及設計師陳瑋璇(Alicia Chen)共同完成,「這次的廣告是大家多年的夢想,希望錢花得值得,讓全美國人看到台灣。Taiwan can help and Taiwan is helping」。