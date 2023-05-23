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華郵登廣告 北加州台灣同鄉聯合會挺台入世衛

記者李榮╱聖荷西即時報導
北加州台灣同鄉聯合會在華盛頓郵報上登半版廣告，呼籲主流支持台灣。（記者李榮╱翻攝）
北加州台灣同鄉聯合會在華盛頓郵報上登半版廣告，呼籲主流支持台灣。（記者李榮╱翻攝）

76屆世界衛生大會（WHA）近日在瑞士日內瓦舉行。22日大會作出決定，拒絕「邀請台灣以觀察員身份參加世界衛生大會納入議程」，台灣再度叩關失敗。雖然在中國的阻礙下，台灣今年未收到邀請函，不得其門而入，並不令人意外。但是長期支持台灣的北加州台灣同鄉聯合會，今年決定走入主流。理事會籌集了四萬多美元，並請專人設計插畫與文稿，在華盛頓郵報（The Washington Post）上刊登半版廣告，表達台灣應該加入世界衛生體系的訴求。

這次半版的廣告是在5月20日當天刊登，同鄉會是在22日（周一）才收到實體報紙。北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，雖然廣告費用真的非常昂貴，但大家覺得總是做出了一些不一樣的突破，期待在主流社會也有更多人知道台灣被摒棄在世界衛生體系之外。

張正邦說，台灣從2016年以來，就因為中國的打壓而無法以觀察員身分參加世界衛生大會。雖然中國總是宣稱他們能代表台灣，但是台灣與中國明明是不同國家，只有台灣2350萬的人民才能代表台灣，台灣是民主社會。這次同鄉會決定在主流刊登廣告發聲，也就是認為支持台灣的聲音不能只在華人社區呼籲，更要走到外面、爭取國際的認同。

廣告細述台灣的健康與醫療成就，強調台灣擁有國際級的醫療與防疫水準、醫學訓練及全民健保，完全不應該被摒除在國際衛生體系之外。將台灣拒於世界衛生大會的門外，單純只是因為地緣政治強權的打壓威脅，相當荒謬且不公平。

廣告中還提到，台灣從一個原本需要外援，轉變到能夠提供國際的人道援助的國家，展現出台灣堅定不移、扮演國際公民角色的信念。呼籲主流社會加入與支持台灣，要求世界衛生組織能夠邀請台灣參加。

文稿中更提到，健康醫療照顧決不應該被政治所影響，更不該是國際談判的工具，「健康醫療是我們互相照顧彼此，讓大家都安全。」

對於中國一直以來的打壓，透過政治力量阻礙台灣，張正邦指出，台灣本身就主權獨立，中國稱兩岸一中的說法一廂情願，而且長期打壓行為只會將台灣民眾籲推愈遠。更何況，台灣在健康保險與醫療照顧上，舉世聞名有目共睹；在健康照顧與醫療合作上，台灣回饋世界也向來不落人後，將台灣拒於門外毫無道理。

張正邦表示，這次廣告半邊是文稿，另外半邊是藝術插畫，展現台灣醫療量能與國際合作的企圖心。插畫部分是北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿，以及設計師陳瑋璇（Alicia Chen）共同完成，「這次的廣告是大家多年的夢想，希望錢花得值得，讓全美國人看到台灣。Taiwan can help and Taiwan is helping」。

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