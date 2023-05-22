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灣區獨棟屋中間房價高達125萬元 比疫情前增長28%

編譯組／灣區21日電
灣區房價居高不下，獨棟屋中間房價仍高達125萬元，比疫情前增長28%。(Getty Image)
灣區房價居高不下，獨棟屋中間房價仍高達125萬元，比疫情前增長28%。(Getty Image)

灣區近年來人口減少，新屋數量增加，然而今年4月間房地產資訊顯示，灣區獨棟屋（single family home）中間房價仍高達125萬元，比疫情前增長28%。專家認為，灣區居住問題主要出在新屋興建量嚴重短缺。

灣區委員會（Bay Area Council）住屋政策專家李根（Matt Regan）指出，灣區新冠疫情期間，獨棟屋中間房價曾一度飆高到150萬元。現在利率大幅上漲，科技公司普遍裁員，股市震蕩，社會擔心經濟衰退，一般情況下，房價會大幅下跌，可是灣區房價仍居高不下，主因在於灣區特別房地產經濟狀況。

根據加州房地產商協會（the California Association of Realtors），灣區獨棟屋（single-family home）最近中間房價為125萬元，而2020年4月新冠疫情剛爆發時，灣區獨棟屋的中間房價只有98萬元，成長率為28%。

加州房地產商協會經濟學家奧斯卡·魏（Oscar Wei）分析稱，協會原來估計，長期灣區房價成長率為15%，然過去三年間卻大幅增長28%。根據協會報告，灣區只有20%居民能買得起獨棟屋。

新冠疫情期間，許多公司員工遠距工作，再加上當時低利率影響下，形成一股強大的購屋熱潮。許多購屋民眾願意付出比銷售價高出數十萬元的價格，形成房價狂漲。2022年春季，灣區獨棟屋中間房價飆到150萬元。然而過去一年雖然需求降緩，房貸利率飆高，房價也開始下跌，可是由於灣區住屋仍嚴重缺乏，房價下跌仍然有限。

奧斯卡·魏認為，除非出現「深度經濟大衰退」（deep recession），或者興建大量房舍，否則屋價很難再回到疫情前的情況。他指出，加州房屋開發問題重重，主因除了加州房地產開發經費昂貴外，州府對興建房屋規定非常嚴格，疫情期間在公共衛生因素影響下，房屋興建工程更為緩慢，種種因素，灣區一直無法興建足夠房屋，因應經濟社會發展需求。在州府推動下，加州房屋存量去年增加0.85%，總共興建12萬3000個各類型住屋單位，增加比率為2008年以來最高者。然而根據州府估計，加州住屋需求量為250萬居住單位，因此加州去年新建房屋顯然只是杯水車薪，顯然無濟於事。

除了建屋量過少外，屋主現在也不願銷售。從去年開始，房貸利率飆高到6%以上，這是2008年經濟大衰退以來最高的房貸利率。許多屋主目前繳納的固定房貸利率只有3%至4%，在這種情形下，他們不願出售售屋，造成喪失享有固定低利率權利。許多灣區民眾於新冠疫情期間遷出灣區，造成灣區平均每戶人數降低4%。根據統計，灣區目前每戶人家只有2.81人。經濟學家指出，戶口人數減少因素也會促進房屋需求量。

專家強調，種種狀況顯示，州府必須加強增建房屋，因為灣區將持續高房價與高需求狀態，解決問題之道只有大量增建。

灣區 房價 加州

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