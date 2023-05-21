A's賭城受挫 屋崙市長盛桃招手：願恢復談判

之前計畫在屋崙市霍華德碼頭建造的新海濱球場模擬圖。（翻攝自屋崙市府網站）

一個月前職業棒球大聯盟的屋崙 運動家隊（A's）發表聲明，宣布球隊將離開屋崙市，前往拉斯維加斯，屋崙市長盛桃（Sheng Thao）迅速回應，對運動家隊做出的決定表示「極其失望」。但本月18日，盛桃表示，如果運動家隊與拉斯維加斯棒球場的協商不成功，屋崙市願意恢復與運動家隊的談判。

根據NBC報導，運動家隊計畫前往拉斯維加斯建新球場的計畫，遭遇到阻礙：內華達州 立法者不願意提供為體育場建設所需要的公共資金。根據消息人士指出，內華達州立法者仍未立法將運動家隊帶到拉斯維加斯，該州「只願意貢獻1.95億元的可轉讓稅收抵免」，作為體育場建設資金，但不是運動家隊所要求的3.95億元。

盛桃表示，如果運動家隊願意重新回來參與談判，屋崙市願意與其達成協議，其中包括在霍華德碼頭（Howard Terminal）建造新海濱球場的計畫。她在接受ABC電視台採訪時說：「我希望運動家隊留在這裡，如果球隊持有人願意回到談判桌上，我們就非常接近達成協議的目標。」

盛桃曾於4月19日時表示，市府與運動家隊之間的談判已經停止，當時也是運動家隊最初宣布達成拉斯維加斯體育場土地購買協議之後。

針對屋崙市與運動家隊談判一事，盛桃進一步表示，如果有人想購買運動家隊並與市府談判達成協議，她會對此採取開放態度。她說：「如果我們真的能達成協議，我會加快推進這件事，因為這（新球場建設）對城市來說非常重要，不僅對球隊和粉絲有好處，對我們的經濟發展也有好處。」

本周稍早時，兩家公司包括Bally's Corporation宣布與Gaming & Leisure Properties表示，計畫與運動家隊達成具有約束力的協議，在拉斯維加斯大道南端現有的Tropicana物業上，爭取以特許經營權建造運動家隊新球場。