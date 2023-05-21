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第六屆智慧城市展 聚焦清潔能源

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
巴羅阿圖市市長顧錦珍（右二）、市議員林田中（右四）、佛利蒙市市長高敘加（左五）、庫比蒂諾市市長趙良方（右三）、薩拉托加市副市長趙嬿（左四）、都柏林市市議員卡德里（右五）參加「智慧城市」市長論壇。（主辦單位提供）
巴羅阿圖市市長顧錦珍（右二）、市議員林田中（右四）、佛利蒙市市長高敘加（左五）、庫比蒂諾市市長趙良方（右三）、薩拉托加市副市長趙嬿（左四）、都柏林市市議員卡德里（右五）參加「智慧城市」市長論壇。（主辦單位提供）

矽谷美華科技商會與矽谷科技華商協會合辦的第六屆「智慧城市展」（Smart City），日前在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行。

矽谷科技華商協會會長吳澄宜透露，這次活動得到TechEx北美的支持，不只是將與科技業盛會Iot Tech Expo同時同地舉行，也會同步推廣、綁定註冊，總註冊人數約8000人。

吳澄宜表示，各級政府都在大力推動節能減碳，帶來很多優惠與商機。今年智慧城市展聚焦於清潔能源，參展公司中有一半都是做清潔能源的廠商，例如太陽能、儲能、燃料電池（Fuel Cell），此外還有清潔能源相關的設計安裝承包商及商業地產公司，「他們可以和清潔能源公司提出需求，達到建築節能減排。」

展覽首日，巴羅阿圖市長顧錦珍（Lydia Kou）、市議員林田中（Greg Tanaka）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、庫比蒂諾市長趙良方（Liang Fang Chao）、薩拉托加副市長趙嬿（Yan Zhao）、都柏林市議員卡德里（Kashef Qaadri）參加了市長論壇，討論民眾最關心的問題，分享城市發展的大方向。

第二日的城市經歷和CIO論壇邀請到南灣城市管理階層，「他們做的都是長期公職，清楚城市的需求，同時了解技術。」吳澄宜說，「他們會透露城市有多少預算、想要買什麼、需要買什麼，也會引導小企業爭取市政府的訂單。」

吳澄宜表示，商會一直以輔助新創公司為目標，為了鼓勵創業，今年展覽期間舉辦start up pitch比賽，前三名提供了1000、500、300元獎金，選手也有機會與評委互動，增加獲得投資的機會。

各市市長們共同討論民眾最關心的問題，分享城市發展的大方向。（主辦單位提供）
各市市長們共同討論民眾最關心的問題，分享城市發展的大方向。（主辦單位提供）

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