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舊金山慈濟基金會 150人慶祝浴佛節

記者張曼琳／舊金山報導
今年適逢慈濟基金會57周年，約150人出席活動。（記者張曼琳／攝影）
今年適逢慈濟基金會57周年，約150人出席活動。（記者張曼琳／攝影）

慈濟基金會舊金山支會舉行年度浴佛節典禮，在慶祝佛誕日同時，祈願天下無災，世界和平。

舊金山日落區慈濟會20日晨舉行浴佛節典禮，慶祝「佛誕節、母親節及全球慈濟日」三節合一活動。今年適逢慈濟基金會57周年，約150人出席，典禮莊重。慈濟北加州分會執行長謝明晉帶領大家誦經祈禱、合唱歌曲，以及鞠躬獻花等儀式。

多位宗教界、政界和華埠僑界代表出席活動，包括舊金山跨信仰委員會主任帕帕斯（Michael Pappas）、伊斯蘭教領袖馬克維斯（Zachary Markwith）、舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、中華總會館代表，華埠資深僑領李殿邦、周達昌、鄧灼照等，以及金山國父紀念館館長陳夏儀。

帕帕斯表示，舊金山800個信仰社區和宗教機構中，佛教社區尤其特別，佛教社區和舊金山跨信仰委員會有許多共同的價值觀和使命。35年前，慈濟和跨信仰委員會為應對兩次危機而聚在一起，「即無家可歸者危機，和完成我們的（共同）使命將不同信仰的人聚集在一起，慶祝我們豐富的多樣性和建立個人生活。」

朱永昌說：「今天不僅是佛陀的誕生，也是母親節和慈濟日的慶祝活動，有很多種的意義，我們要利用這次機會，以釋迦牟尼佛為師，學習他慈悲、救助世人榜樣，同時一起為祈禱佛陀精神淨化人心，國泰民安、世界和平。」

郭華健致詞：「今天我們不僅要慶祝城市，還要慶祝以你們為代表的社區成員，為城市帶來的深度支持，以確保光明克服黑暗，以及我們今日展現的團結。」郭華健向慈濟頒發表彰證書，感謝慈濟基金會過去多年來，為舊金山各個社區做出的貢獻。

雖然當天下著小雨，但不少信眾都是遠道而來，慈濟也特別準備了點心盒。慈濟舊金山支會的負責人林育貞表示，經歷疫情三年，看到這麼多民眾一起出來為眾生祈福，深受感動，這次浴佛典禮是疫情後首度在會所舉辦，期待明年會有更多信眾來參加活動。

慈濟基金會成員參與典禮。（記者張曼琳／攝影）
慈濟基金會成員參與典禮。（記者張曼琳／攝影）
估值官郭華健在儀式中祈禱。（記者張曼琳／攝影）
估值官郭華健在儀式中祈禱。（記者張曼琳／攝影）
慈濟北加州分會執行長謝明晉（左）接受估值官郭華健頒發的賀狀。（記者張曼琳／攝影）
慈濟北加州分會執行長謝明晉（左）接受估值官郭華健頒發的賀狀。（記者張曼琳／攝影）

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