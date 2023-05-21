舊金山慈濟基金會 150人慶祝浴佛節

今年適逢慈濟基金會57周年，約150人出席活動。（記者張曼琳／攝影）

慈濟基金會舊金山 支會舉行年度浴佛節典禮，在慶祝佛誕日同時，祈願天下無災，世界和平。

舊金山日落區慈濟會20日晨舉行浴佛節典禮，慶祝「佛誕節、母親節 及全球慈濟日」三節合一活動。今年適逢慈濟基金會57周年，約150人出席，典禮莊重。慈濟北加州分會執行長謝明晉帶領大家誦經祈禱、合唱歌曲，以及鞠躬獻花等儀式。

多位宗教界、政界和華埠 僑界代表出席活動，包括舊金山跨信仰委員會主任帕帕斯（Michael Pappas）、伊斯蘭教領袖馬克維斯（Zachary Markwith）、舊金山估值官郭華健（Joaquin Torres）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、中華總會館代表，華埠資深僑領李殿邦、周達昌、鄧灼照等，以及金山國父紀念館館長陳夏儀。

帕帕斯表示，舊金山800個信仰社區和宗教機構中，佛教社區尤其特別，佛教社區和舊金山跨信仰委員會有許多共同的價值觀和使命。35年前，慈濟和跨信仰委員會為應對兩次危機而聚在一起，「即無家可歸者危機，和完成我們的（共同）使命將不同信仰的人聚集在一起，慶祝我們豐富的多樣性和建立個人生活。」

朱永昌說：「今天不僅是佛陀的誕生，也是母親節和慈濟日的慶祝活動，有很多種的意義，我們要利用這次機會，以釋迦牟尼佛為師，學習他慈悲、救助世人榜樣，同時一起為祈禱佛陀精神淨化人心，國泰民安、世界和平。」

郭華健致詞：「今天我們不僅要慶祝城市，還要慶祝以你們為代表的社區成員，為城市帶來的深度支持，以確保光明克服黑暗，以及我們今日展現的團結。」郭華健向慈濟頒發表彰證書，感謝慈濟基金會過去多年來，為舊金山各個社區做出的貢獻。