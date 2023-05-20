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屋崙市議員走訪勞工站 為底薪階層發聲

記者張曼琳／屋崙報導
屋崙市議長勵琪 和印度裔市議員拉瑪錢德蘭19日在屋崙市府前舉行記者會呼籲為工作場所和就業標準部門提供更多資金。（記者張曼琳／攝影）
屋崙市議長勵琪 和印度裔市議員拉瑪錢德蘭19日在屋崙市府前舉行記者會呼籲為工作場所和就業標準部門提供更多資金。（記者張曼琳／攝影）

屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas） 和印度裔市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）在19日一早對底薪勞工站點進行實地考察，並在隨後舉行記者會，呼籲為該市的工作場所和就業標準部門（Department of Workplace and Employment）提供更多資金。

市議長勵琪在當日下午1時記者會表示，她在考察中了解到底薪工 人和英語水平有限的工人面臨的困境。因此她也在此向市政廳申訴，希望這些困難不單是工人必須要面對克服，「市政廳也需要挺身而出，以便於能夠真正幫助工人做正確的事。」

勵琪獲得為勞工提供法律援助的社區組織Centro Legal代表律師查韋斯（Veronica Chavez）的支持。查韋斯並表示，在加州，勞工被剝削的案件上訴時間通常需要花費4至5年，因此她呼籲屋崙市，可以投資相關部門，儘早幫助並緩解加州勞工部的積壓案例。她說：「屋崙市府應該執行屋崙勞動法，成為人員配備齊全的部門，並且有能力真正調查案件，看到投訴並幫助這裡的勞工。」

查韋斯在場介紹了她的一位客戶，西語裔人士Alecandre。查韋斯表示，Alecandre和許多其他底薪勞工一樣，經歷過非常惡劣的工資違規行為。 例如，Alecandre每周工作7天，每天清晨5時開始工作，在晚上7時結束工作，但雇主沒向他支付加班費，沒有為他提供用餐或休息時間，並在Alecandre提出投訴後，將其解雇。

查韋斯表示，類似Alecandre的例子，發生在整個屋崙市甚至加州的各行各業中，每個人都可能會遇到這樣的不公平。

拉瑪錢德蘭也在記者會上發言。她表示，很榮幸能與聲援保護勞工權利的組織站在一起，並指出目前屋崙市最低時薪為15.97元，而加州最低時薪為15元，但她認為：「這還遠遠不夠，」並透露正在努爭取，將最低時薪提高到22元或25元。

拉瑪錢德蘭表示，在擔任市議員前，她曾作為律師在Centro Legal 與代表律師查韋斯一起工作，曾為時薪不足10元的勞工辯護，她深刻理解勞工面臨的窘境和不公。

拉瑪錢德蘭補充說：「我們不能只是聲稱，屋崙市是一個關心工人權利的城市，但卻不提升最被邊緣化的人、不去提升那些尚未享有工會代表利益的人、不提升那些可能沒有證件的人以及不會說英文的移民。我們需要保護屋崙市的每一位勞工，以確保他們得到最基本的最低時薪。」

市議員拉瑪錢德蘭在記者會上發言，稱曾為時薪不足10元的勞工辯護，她深刻理解勞工面...
市議員拉瑪錢德蘭在記者會上發言，稱曾為時薪不足10元的勞工辯護，她深刻理解勞工面臨的窘境和不公。（記者張曼琳／攝影）
市議長勵琪表示，她在今日的考察中，了解到低薪工人和英語水平有限的工人面臨的困境。...
市議長勵琪表示，她在今日的考察中，了解到低薪工人和英語水平有限的工人面臨的困境。（記者張曼琳／攝影）
查韋斯（右一）在場介紹了她的其中一位客戶，西語人士Alecandre（中）。
查韋斯（右一）在場介紹了她的其中一位客戶，西語人士Alecandre（中）。

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