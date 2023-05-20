屋崙市議員走訪勞工站 為底薪階層發聲
屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas） 和印度裔市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）在19日一早對底薪勞工站點進行實地考察，並在隨後舉行記者會，呼籲為該市的工作場所和就業標準部門（Department of Workplace and Employment）提供更多資金。
市議長勵琪在當日下午1時記者會表示，她在考察中了解到底薪工 人和英語水平有限的工人面臨的困境。因此她也在此向市政廳申訴，希望這些困難不單是工人必須要面對克服，「市政廳也需要挺身而出，以便於能夠真正幫助工人做正確的事。」
勵琪獲得為勞工提供法律援助的社區組織Centro Legal代表律師查韋斯（Veronica Chavez）的支持。查韋斯並表示，在加州，勞工被剝削的案件上訴時間通常需要花費4至5年，因此她呼籲屋崙市，可以投資相關部門，儘早幫助並緩解加州勞工部的積壓案例。她說：「屋崙市府應該執行屋崙勞動法，成為人員配備齊全的部門，並且有能力真正調查案件，看到投訴並幫助這裡的勞工。」
查韋斯在場介紹了她的一位客戶，西語裔人士Alecandre。查韋斯表示，Alecandre和許多其他底薪勞工一樣，經歷過非常惡劣的工資違規行為。 例如，Alecandre每周工作7天，每天清晨5時開始工作，在晚上7時結束工作，但雇主沒向他支付加班費，沒有為他提供用餐或休息時間，並在Alecandre提出投訴後，將其解雇。
查韋斯表示，類似Alecandre的例子，發生在整個屋崙市甚至加州的各行各業中，每個人都可能會遇到這樣的不公平。
拉瑪錢德蘭也在記者會上發言。她表示，很榮幸能與聲援保護勞工權利的組織站在一起，並指出目前屋崙市最低時薪為15.97元，而加州最低時薪為15元，但她認為：「這還遠遠不夠，」並透露正在努爭取，將最低時薪提高到22元或25元。
拉瑪錢德蘭表示，在擔任市議員前，她曾作為律師在Centro Legal 與代表律師查韋斯一起工作，曾為時薪不足10元的勞工辯護，她深刻理解勞工面臨的窘境和不公。
拉瑪錢德蘭補充說：「我們不能只是聲稱，屋崙市是一個關心工人權利的城市，但卻不提升最被邊緣化的人、不去提升那些尚未享有工會代表利益的人、不提升那些可能沒有證件的人以及不會說英文的移民。我們需要保護屋崙市的每一位勞工，以確保他們得到最基本的最低時薪。」
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