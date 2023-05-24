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市長話金山／改善跑華街 振興金山商業走廊

舊金山市長布里德
市長布里德在聯合廣場上宣布跑華街改善計畫。
市長布里德在聯合廣場上宣布跑華街改善計畫。

親愛的讀者們：

過去一周，我與市議員佩斯金一同宣布了新提案，旨在更新和振興跑華街纜車迴轉站和聯合廣場之間的跑華街。這項6百萬元的計畫將通過對街道的建設撥款和資助填補空置商店，來振興這條重要的商業走廊，作為支持聯合廣場和市中心復甦整體計畫的一部分。

市場街和基利街之間的跑華街是進入聯合廣場的重要通道。數千名員工和遊客每天都從跑華街站下車，穿過Hallidie廣場向北行，沿著舊金山標誌性的纜車，進入聯合廣場區的核心地帶。

跑華街計畫包括：

4百萬元：跑華街長廊改善

此項目將以簡潔和優雅的新人行道設置，來取代現有的金屬人行道延伸部分，而這些部分現在已經超過了其本有的壽命，從市場街到基利街創造一個整齊劃一的拓寬人行道。設計方針在於吸引遊人留意纜車和跑華街上美麗的建築。交通局已經確定了2百萬元的預算用於此項目，另外2百萬元將來自我將提出的預算案，以支持這個項目。

2百萬元：填補跑華街空置商店的公私營合作方法

這些撥款將用於鼓勵和啟動跑華街沿途最多10間新商店的經營。它們可以用來幫助補貼昂貴的租戶改善工作，或直接補貼新業務的開發成本等其他方面。這些資金只有當業主和租戶在租務條款上達成初步協議後才會提供。2百萬元也將來自我即將提出的預算，以支持這個項目。

支持聯合廣場和市中心的努力

這個項目是一個更廣泛計畫的其中一部分，旨在振興和支持聯合廣場和市中心，其中包括由我和佩斯金議長帶領的立法。該法案包括針對聯合廣場的全新和多元化用途和活動的土地用途改變。為應對網上購物的疫前影響以及零售行業的疫後改變，該立法允許更廣泛的土地用途，以更好地活化街道和建築物。

法案包括允許大廈高層加設額外的辦公室、服務、設計和零售用途；底層則允許室內和室外娛樂、靈活的零售工作空間和更大的零售商，這將使該區對企業、員工和遊客更具吸引力。

我們需要改變現時市內的做事方式，以支持市中心和聯合廣場。這條跑華街的路段應該是一個充滿活力、購物和用餐的目的地。這個提議不僅是為了改善該區，而且繼續傳達一個信息，就是我們將盡一切努力使我們的市區成為一個成功和繁榮的地方。

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舊金山市長 倫敦．布里德

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