聯合創新加速器來美美參加SelectUSA 成果豐碩

聯合創新加速器今年5月到馬里蘭州「選擇美國投資高峰會」，並與美國大使蕭美琴合影。（聯合創新加速器提供）

台灣聯合報系正式創立全台首家媒體集團加速器，不僅結合媒體本身資源、產業與企業人脈，對新創團隊來說，也有更多合作機會與可能性。今年聯合創新加速器旗下兩個新創團隊，5月到馬里蘭州「選擇美國投資 高峰會」（SelectUSA Investment Summit），接著到矽谷灣區參加新創活動，獲得美國投資機構及企業青睞，也證實台灣的文化產業新創團隊，具有相當強勁的國際競爭力。

聯合創新加速器今年5月到馬里蘭州「選擇美國投資高峰會」，接著到矽谷灣區參加新創活動，獲得美國投資機構及企業青睞。（記者江碩涵／攝影）

傳統媒體 獲得轉型機會

聯合報系旗下聯合創新加速器成立於2021年，現有18個新創團隊，今年4月也才剛舉行完媒體共融媒合會，邀來集團內30多位事業體主管參與，從中獲得更多媒體發展與轉型的機會。

聯經數位事業發展部副總經理、聯合創新加速器導師黃雅慧（Joren）說，聯合報系最早從八年前就開始成立新創投資部門，也開始與新創團隊接觸，但卻也發現各部門的需求與導入流程都不同，所以從2021年開始經營加速器，希望新創團隊能在更早期的時候，就可以學會如何與企業溝通，同時也能發揮媒體集團本身的資源與人脈結合的綜效。

聯合創新加速器聚焦於五大領域，包括聯合數位文創相關的「文創展演」、聯合寫作教育及知識傳遞相關的「教育與地方創生」、網路媒體相關的「AI語音與智慧商務」、急需數位轉型應用的「大南方應用」與「ESG永續」。

黃雅慧說，多數新創團隊的主軸仍以聯合報系集團最為熟稔的文創產業為主，以今年5月到馬里蘭州參加「選擇美國投資高峰會」的兩個團隊來說，「方舟智慧（ARK Group）」主打3D數位虛擬博物館 ，「睿至公司（Funique VR ）」則擁有8K VR影音先進技術，這兩項技術對於媒體未來的發展，相當具有發展潛力。

方舟720的強項就在於實體3D演算法建模技術，這項技術可運用在實物博物館導覽。（聯合創新加速器提供）

方舟智慧 3D導覽博物館

方舟智慧創辦人林俊宏（Ray）表示，方舟720的強項就在於實體3D演算法建模技術，這項技術可運用在實物博物館導覽，目前除跨足NFT、元宇宙3D虛擬物件巿場外，也已與全世界最大的博物館語音導覽公司雅凱藝術完成戰略合作，將建置第五代的博物館語音導覽收藏服務。

「方舟」兩字在聖經有特殊的意涵。林俊宏說，當初取公司名時並沒有想太多，因為當初這項技術他想用於醫美3D建模上，讓想做醫美整形的人可以遠距離調整模型，但很可惜，當初的想法沒有被市場接受，反而在台北智慧城市展時，被國際博物館導覽公司相中，而陸續完成故宮博物院100件藏品、首爾博物館等專案。

他說，直到現在主攻博物館市場後，才赫然發現當初取的「方舟」公司名，就是以他的高科技來將人類的所有文化記憶保留下來，就像方舟一樣，承載了所有人類的藝術寶典。

林俊宏說，方舟近年投入AI 的3D演算法技術，創建了多眼光矩陣取樣設備，透過這樣的專利程序可以減少90%建模時間，降低了90%的成本。

隨著方舟跨城市取樣雲端揉成的技術純熟進步，方舟也在尋找當地的城市加盟夥伴。林俊宏說，包含舊金山、矽谷、紐約等地都是探尋的城市，另外也將陸續前進西班牙聖家堂、巴黎聖母院等國家級博物館，打造新OMO複載具體驗服務。

他說，這次跟著聯合加速器來到Select USA接受馬里蘭州與矽谷當地政府、加速器與僑界與博物館及藝廊的青睞，可望有進一步的發展。

聯合創新加速器旗下「方舟智慧」（左）主打3D數位虛擬博物館，「睿至公司」（右）則擁有8K VR影音先進技術，對媒體未來的發展，相當具有發展潛力。（記者江碩涵／攝影）

睿至公司 擁影音先進技術

「睿至公司（Funique VR）」則擁有8K VR影音先進技術，隨著VR硬體設備的進步，能將影像處理得更為細膩、生動與立體。睿至公司執行長李正上（Leo, Cheng Shang Li）表示，公司最早從2016年就開始研發VR影音實拍技術，堅持採取雙眼立體的8K VR拍攝，讓人更能身歷其境，也同時能發揮VR的特色。

睿至創立以來獲得國內外各大獎項，與台灣公視共同製作「台灣特有種」等節目獲金鐘獎最佳創新節目，2022年與陳芯宜導演合作的作品無法離開的人更獲得威尼斯影展VR項目的最佳體驗大獎，也與金曲獎得主阿爆共同合作VR直播演唱會、運動賽事直播等。

睿至則擁有8K VR影音先進技術，隨著VR硬體設備的進步，能將影像處理得更為細膩、生動與立體。（聯合創新加速器提供）

他說，影音拍攝原本就是媒體的一環，不過睿至公司已經走在許多媒體的前面。李正上分析，隨著VR頭盔的硬體設備普及，未來VR影片將會愈來愈熱門，也因此睿至公司決定走向資本化、國際化的市場。

李正上說，期許透過聯合創新加速器，可以增加更多媒體與科技的連結，也能讓傳統媒體有機會開始進攻VR內容，而此趟來到美國參與「選擇美國投資高峰會」，在會中也遇到當地政府、企業表達拍攝8K VR影片意願，希望藉由在矽谷能找到更多資源鏈結的機會，也能將台灣純熟的8K VR影片，推廣至國際。