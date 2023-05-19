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謝安宜不起訴華格林藥房開槍保安 布里德力挺

記者李怡／舊金山報導
布里德表示，她支持謝安宜「不起訴開槍保安」的決定。（記者李怡／攝影）
布里德表示，她支持謝安宜「不起訴開槍保安」的決定。（記者李怡／攝影）

舊金山一家華格林（Walgreens）藥房的警衛安東尼(Michael Earl-Wayne Anthony)最近開槍擊斃一名涉嫌盜竊的跨性別顧客布朗（Banko Brown），隨後地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）公布監視攝影錄下的事發經過，並表示不會起訴開槍警衛。事件引起全城熱議，死者家屬對地檢處不起訴不滿，稱「人命竟然沒有物品珍貴」。

對此舊金山市長布里德（London Breed）回應稱，「相信地檢長的決定」。警察局局長史考特（Bill Scott）也表示，「警衛射殺顧客的舉動實屬罕見個例，請大家不要恐慌，地檢長一直倡導正義。」

謝安宜發表報告指出，這場暴力衝突始於布朗涉嫌入店行竊，在查看事發經過後她接受警衛安東尼出於自衛開槍的說法。「這件事的發展是從入店盜竊開始，演變成暴力事件，警衛人員在關鍵時刻有自衛的需要。」謝安宜還強調，她不會被公眾輿論所左右。

布里德支持地檢處的決策，她說，「這是一場悲劇」，相信地檢長會竭盡所能審閱證據，作出公正決定。她歡迎州檢察長或其他方來審案，幫助民眾了解背後的原因，確保案件審理的公正和透明，也確保這樣的事以後不再發生。

史考特表示，依據舊金山的規定，安保人員配帶武器需要依照一定嚴格的程序。民眾不需要擔心在日常生活中被警衛槍擊，這只是罕見個例，也是非常讓人痛心的悲劇。

史考特指出，警方的工作是調查和提交證據，但相信地檢處會做出公正的決策，且認為地檢處公布監控錄像的做法非常透明。

與此同時，市議會議長佩斯金提出議案，要求對布朗案件進行複審，得到市議員華頌善和盧凱莉的支持。決議督促州檢察長邦塔或聯邦司法部介入審案。下周市議會將對佩斯金提案投票表決。

謝安宜的報告提供了包括安東尼攔住布朗後發生的扭打、槍擊、布朗中彈後躺在市場街（Market Street上）、旁觀者聚集的監視攝影機畫面、醫護人員對布朗進行急救的隨身攝影機畫面，以及安東尼接受調查人員偵訊的畫面。

在執法單位展開調查後，布朗的朋友和支持者發起抗議活動，質疑安東尼自衛開槍的說法，並向謝安宜施壓，要求地檢處對安東尼提出殺人訴訟。

事件發生後，市議員潘正義（Dean Preston）提出限制警衛開槍的提案，州參議員威善高（Scott Wiener）也要求檢方公開事發影片和證人證詞。代表布朗家人的屋崙民權律師柏瑞斯（John Burris）表示，布朗不應該為這種小事喪命，而且他認為，挑釁者不是布朗，而是安東尼。

史考特也表示，相信謝安宜「不起訴開槍保安」的公正性。（記者李怡／攝影）
史考特也表示，相信謝安宜「不起訴開槍保安」的公正性。（記者李怡／攝影）

舊金山 攝影 槍擊

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