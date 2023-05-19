金山延長停車計費時間 華埠社區強烈反對 市議長提暫緩

此前市政工人正在安裝全新的路邊停車咪表。（記者張曼琳/攝影）

舊金山 決定在今夏延長路邊停車的收費時間，從7月起在該市大部分地區，周一至周六將收費停車時間延長至晚間10時，目前為下午6時。同時增加了周日中午12時至下午6時的計費時間，目前周日為免費停車。對此，華裔社區強烈反對。市議長佩斯金（Aaron Peskin）了解到社區意見後，提出延遲實施計畫，直到進行適當的獨立分析報告。他的這一提議將在23日的市議會上進行表決。

舊金山華埠 商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）對延長收費計畫十分憤怒，質疑交通局：「泊車收費時間延長是否有經過市民或市政府包括市議會通過？還是交通局一意孤行推出？」他表示，交通局局長要親自向市民作出回應，交通局政策制定已經不是第一次出現問題，該部門「令市民非常失望」。

邵旗謙還致信選區包括華埠的舊金山市議長佩斯金投訴。佩斯金辦公室助理甄錦浩（Calvin Yan）表示，佩斯金支持延遲實施增加停車計費時間，但在了解到社區的反對意見後，鼓勵居民致信或打電話在23日的市議會發言。

佩斯金辦公室17日發布的書面聲明中表示，佩斯金已經提出一項決議，敦促市交通局停止進一步實施延長路邊停車的計費時間，直到市議會和交通局董事會審查過相關的獨立經濟影響報告後，再做決定。

佩斯金表示：「這項提議似乎與我們為舊金山的經濟復甦一直努力做出的工作背道而馳。」他說，「現在不是讓仍在努力從疫情 流行中恢復的小企業分崩離析的時候。 我們需要了解這項提議最終花費的收入，是否會超過其籌集的收入。」

金門餐館協會（ Golden Gate Restaurant Association）執行董事托馬斯（ Laurie Thomas ）：「我們理解市交通局面臨的重大財務挑戰，並強烈支持該市建立更強的公共交通系統的必要性。但我們需要將這些問題作為各級政府更大規模預算討論的一部分。」他將支持佩斯金的提議，推遲延長路邊停車的計費時間，直到進行適當的獨立分析。

華埠商人協會（Chinatown Merchant Association）董事Betty Louie在聲明中說：「除了旅遊業將受到這項提議的巨大影響，當地人也依賴合理的停車條件，來到華埠和北岸等社區的購買商品和接受服務。」