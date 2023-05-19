Cash App創始人鮑勃．李命案 嫌犯堅不認罪

被指控謀殺Bob Lee的嫌犯拒不認罪，控辯雙方對犯罪細節爭論不休。圖為Bob Lee的辯護律師。（美聯社）

被指控在上個月殺害Cash App創始人鮑勃‧李（Bob Lee）的男子莫梅尼（Nima Momeni）18日在舊金山 法庭上對謀殺指控表示不認罪，莫梅尼的律師坎尼（Paula Canny）代表他作了答辯。案件仍在進行當中，他將繼續被關押。

警方說，莫梅尼於4月4日凌晨2時30分左右在舊金山的Rincon Hill社區襲擊了鮑勃‧李，用一把菜刀刺了他三次。警方在鮑勃‧李被殺9天後逮捕了莫梅尼。警方說，這次襲擊是在莫梅尼就鮑勃‧李與莫梅尼妹妹埃利亞斯尼亞（Khazar Elyassnia）的關係與他衝突後發生的，其妹與丈夫住在附近的千禧大廈（Millennium Tower）。

李在倒下之前撥打了911。在醫生努力搶救數小時後，他死在舊金山綜合醫院的手術台上。

在法庭上，處理此案的地區助理檢察長塔萊（Omid Talai）稱，案發時，莫梅尼開車帶著鮑勃‧李往他所住酒店的「相反方向行駛」，「到了一個隱蔽的地方，也就是一座橋下，刺了他三刀，然後扔掉凶器即一把短刃菜刀，駕車高速逃離。」

檢察官塔萊說，警方已經找到了這把刀，並對其進行了DNA 測試。他說，刀柄上只有莫梅尼一人的DNA，而鮑勃‧李的DNA「遍布刀刃，刀刃上布滿了血跡。」塔萊說，死者遭受了5吋深的刺傷。

但莫梅尼的律師駁斥了塔萊的大部分論點，說它們「不準確」，並要求釋放莫梅尼。她將所謂的凶器描述為只是一把削皮刀，刀片4吋長。她說，莫梅尼把車停在路邊讓鮑勃‧李下車，因為兩人發生了爭執，而這位技術主管叫了一輛Uber。

聽證會後，律師坎尼批評舊金山警察 局對調查的處理。警員在案發幾小時內就知道鮑勃‧李在死前曾與莫梅尼在一起，但卻等了幾天之後才逮捕他，如果警察那天晚上和莫梅尼談話，她的委託人「會對發生的事情和原因做出解釋。如果警察向地區檢察官辦公室提供這些信息，我們就不會在這裡了。」

她說，這一事件是一個意外和自衛的結合。鮑勃‧李「完全沒事地走了。他至少走了一個半足球場。通過觀察鮑勃‧李，從監控錄像中，會發現他第一次受傷是在一輛白色汽車也就是他叫的那輛Uber離開之後。」

地檢長謝安宜之後也舉行了新聞發布會，告訴記者，他們起訴的對象「毫無疑問就是那個作案的人」。