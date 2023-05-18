NBC廣告女高管接推特執行長 「玻璃懸崖」能撐多久？

馬斯克任命雅克里諾為推特新執行長，引發外界「玻璃懸崖」的質疑。（Getty Images）

馬斯克 （Elon Musk）在以440億元收購推特 不到兩個月後就表示，無論是誰接任推特執行長，這個人「一定是一個熱愛痛苦的人」。他還說，一旦他找到這個「笨到」想要這份工作的人，他就會卸下推特執行長一職。

馬斯克12日宣布，這個人就是雅克里諾（Linda Yaccarino）。雅克里諾是備受推崇的NBC環球集團（NBCUniversal）廣告部高層，她將於六周後上任。至於她能堅持多久，可能取決於她對痛苦的忍耐程度。

馬斯克先是在11日推文表示，已經為推特找到新執行長，但沒有透露是誰。不過，人們從其推文字眼得知，這是一名女性。

美聯社（Associated Press）表示，馬斯克聘請女性擔任執行長一事值得注意，因為女性執行長非常罕見，尤其是科技業。

雅克里諾的任命再次引發「玻璃懸崖」（glass cliff）的質疑。這個理論認為，在發生危機時，女性和少數族裔比較有可能被聘為領導人，這讓他們注定失敗。

這個理論是由英國 艾希特大學（University of Exeter）教授萊恩（Michelle Ryan）和哈斯蘭（Alex Haslam）提出的，適用於商界和政界，著名的例子包括雅虎的梅爾（Marissa Mayer）和前英國首相梅伊（Theresa May）。

美聯社認為，雅克里諾能否成功，主要取決於馬斯克願意在多大程度上退出推特的日常營運。馬斯克已表示，他會繼續擔任推特執行主席，也就是雅克里諾的上司，同時兼任科技長。馬斯克補充，雅克里諾未來主要的工作是業務營運。

在雅克里諾被確認是推特下一任執行長後，廣告業專家就稱讚這是一個很好的決定，並稱雅克里諾或許是唯一一個可以引導推特走向穩定和獲利局面的人。

聖他克拉拉大學（Santa Clara University）商學院教授波茲納（Jo-Ellen Pozner）說：「馬斯克幾個月來不斷告訴我們，推特的問題是廣告商退出的結果。但廣告商退出不是推特問題的根源，而是症狀。推特的混亂是馬斯克取消了推特重要的功能，例如內容控管，讓危險的言論四處傳播所造成的。在這些情況下，無論是男性、女性，還是外星人，都無法導正推特的發展。」

Insider Intelligence分析師安柏格（Jasmine Enberg）認為，要重新獲得廣告商的信任，需要先穩定推特，並確保主要產品決策是經過深思熟慮做出的，而不是像馬斯克那樣，經常靈光一現，或受到粉絲推文啟發，就立即做決定。

安柏格說：「馬斯克是否會將控制權完全交給雅克里諾還有待商榷。推特未來是否能成功，實際上取決於他在這方面的決定。」