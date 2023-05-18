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合同剩1年 勇士教頭：喜歡住灣區 希望在勇士長期執教

記者劉先進／舊金山報導
勇士總經理邁爾斯合同到期，已收到東主數個續約提議，但還懸而未決。（記者劉先進/攝影）
勇士總經理邁爾斯合同到期，已收到東主數個續約提議，但還懸而未決。（記者劉先進/攝影）

締造勇士王朝的功勛教頭柯爾的合同還剩下一年。對於未來續約問題，柯爾說，夏天勇士需要處理很多事情，他的續約並非是首要的問題，總經理邁爾斯（Bob Myers）的合同情況才是第一位的。但柯爾也強調，他喜歡執教勇士，喜歡住在灣區，希望在勇士長期執教。

邁爾斯合同到期，已收到東主拉柯布（Joe Lacob）數個續約提議，但還懸而未決。柯爾說，「邁爾斯是球隊重要組成部分，代表勇士在NBA中與其他高管和經紀人會面。且他在球員中具有頗高信譽，和老球員之間相處融洽，可以進行困難的對話，有時甚至在比賽中，這相當罕見。而且對我來說，他是一個巨大的幫助。他和我交情很深，我絕對希望他回來。但如果他決定要離開，我百分之百地支持，我們會在很長一段時間內保持朋友關係。」

柯爾說，每個教練都說他不會終身當教練，然後就變成了一個終身教練。今年夏天，勇士有很多事情需要梳理。「我的合同情況不會處於首要位置。現在總經理邁爾斯的合同才是當務之急，因為這影響了很多必須做出的球員決定，比如合同、選秀、自由球員。只要他續約了，就會來討論我的合同，我不急。」

柯爾說，他喜歡執教這些球員和勇士隊，喜歡住在灣區。「當然我也在NBA圈內，每天也會看看手機，看看下一個被解雇的名人堂教練，這是很瘋狂的。我從來沒有見過這樣的聯盟。我不幻想終身執教，但我喜歡自己的工作，希望能在這裡長期執教，但你永遠不知道事情會如何發展。」

大合約即將生效的球員波爾，對陣湖人系列賽場均8.3分，為生涯單輪系列賽最低。柯爾說，去年年底，他稱波爾為勇士基礎六人組之一，至今仍相信。波爾今年打出一些好的表現。他有一個艱難的季後賽階段，但他平均每場比賽拿下20分。在NBA，平均每場20分是很難的。「他幫助我們贏得很多比賽。一年前助力勇士斬獲冠軍。他會第一個承認自己本賽季並非最好。但職業生涯就是這樣發展的。作為他的教練，我的工作是幫助他變得更好，找到自己的狀態，並在明年進入一個良好的舒適區。」

柯爾說，首要任務是讓波爾更有效率，「他是一個有天賦的球員，我們可以幫助他在進攻中獲得更好的投籃機會，他已經證明，當他專心防守時，他可以戰鬥，保持位置。進攻球員會攻擊他，這是比賽的本質，所以你看每場比賽，總有些人會因為防守弱點而被點名。但我知道他能承受。」

柯爾說，夏天勇士需要處理很多事情，他的續約並非首要位置，但強調他喜歡執教勇士，喜...
柯爾說，夏天勇士需要處理很多事情，他的續約並非首要位置，但強調他喜歡執教勇士，喜歡住在灣區，希望在勇士長期執教。（記者劉先進/攝影）

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