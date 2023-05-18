布里德偕12市長促州長解無家危機 增HHAP、Homekey撥款

舊金山市長布里德。（本報檔案照）

舊金山 市長布里德(London Breed)與加州 大城市市長聯盟的另外12位市長一起，17日在州府呼籲加州領導人繼續支持解決全州範圍內的無家者危機。他們特別敦促州長增加對兩個關鍵項目的資助，即無家可歸者住房、援助和預防(HHAP)撥款，以及州府無家可歸者住房(Homekey)項目計畫。聖荷西市長馬漢、屋崙市長盛桃等參加了會議。

布里德表示，舊金山已投入大量資源解決無家可歸、精神疾病和藥物濫用問題。為了繼續解決問題，需要優先考慮為遊民 安置提供持續資金，並改革政府衛生法規。多年來，大城市市長們一直在倡導為遊民提供資助，資金對於支持各地解決無家可歸問題的持續努力至關重要。

布里德說，從2019年到2022年，舊金山的無家者人數減少了15%，且最近啟動的五年「海灣之家戰略計畫」，以實現在未來五年內，將無家者人數減少一半的目標。這項計畫要求對住房、住所和預防服務進行大量投資，需要地方、州和聯邦資金來源的大力支持。

加州大城市市長要求在會上要求，首先通過遊民住房、援助和預防(HHAP)撥款計畫每年提供20億元，至少持續3年。之前每年有10億元，這還不夠，且也沒有持續投入。預防成為遊民計畫，包括建造新的收容所、提供收容床位、支持青年收容中心、幫助遊民快速獲得住房、以及提供交通工具等等。

大市長聯盟還要求為無家者購房項目(Homekey)再提供15億元，以為有需要的家庭提供住房。Homekey已經進行了兩輪資助，目前舊金山正準備向州政府提交第三輪計畫提案。

目前舊金山已使用Homekey資金收購了六處房產，共計799個單元。第七處Homekey房產項目提議正在通過申請程序，等待市議會批准。

聖荷西市長馬漢強調了靈活利用政府資金的重要性，他說，七年來，聖荷西第一次讓遊民數字減少，就是因為市府建造了緊急臨時住屋，為有需要者提供有門鎖、有私人浴室、有尊嚴的安全空問。

屋崙市長盛桃則以個人曾住過汽車的經歷表示，「獲得安全、永久和有尊嚴的住房，不應只被視為美國夢，更應被視為基本的人權，視為生活的基本必需品。」

除住房外，市長們還呼籲推動必要的精神與行為健康改革，支持州參議會的第43號法案和363號法案，以完善加州精神健康監管法規，對有精神疾病的遊民進行強制治療。