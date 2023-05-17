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振興金山市中心 市府撥600萬修路 盼吸引遊客和商家

記者李怡／舊金山報導
市長布里德聯合市議會主席佩斯金提出新提案，撥款600萬元修繕市中心道路。（記者李怡／攝影）
市長布里德聯合市議會主席佩斯金提出新提案，撥款600萬元修繕市中心道路。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德與市議長佩斯金16日聯合推出一項新提案，將撥款600萬元，重新修繕位於聯合廣場到纜車轉彎站點之間約半英里的跑華街（Powell Street）路段，以及用於資金補助空置店舖，希望在改善市容的同時，吸引遊客和商家回到市中心廣場，振興城市經濟。

將要修繕的道路位於市場街（Market l Street）和Geary Street之間，不到半哩左右的跑華街路段。這一段街道是進入聯合廣場的重要入口，每天有成千上萬的員工和遊客從捷運BART和Muni公車的跑華街站進出市中心。

布里德表示：「為支持舊金山市中心和聯合廣場的經濟發展，我們應改變行事方式。跑華街路段商業集中非常繁榮。修繕道路提案不僅是為了改善聯合廣場這一個區域，而是想傳達一個信息──我們將盡一切努力，使市中心在未來幾十年一直保持繁榮。感謝佩斯金議長在支持聯合廣場立法工作上的合作，以及各個市政部門為恢復市中心經濟所做出的努力」。

佩斯金發文表示：「美化和改善跑華街 ，吸引更多的遊客和民眾返回聯合廣場、返回舊金山，是這個城市的優先事項。」

跑華街修繕提案內容，包括400萬元用於街道改善工程，建造一條從Market Street到Geary Street統一加寬的人行道，使行人、纜車轉彎更方便美觀。200萬元以公私合作的方式，啟動跑華街空置店面，包括補助該道路沿線多達 10個店面的新租約。

聯合廣場聯盟首席執行官羅德里格斯（Marisa Rodriguez）表示，在市長和市議會主席的支持下，可以確保聯合廣場在未來幾年內，仍然是遊客和當地人活動購物的首選地點。聯合廣場特別是跑華是城市的門戶，應該為來到這裡的人們留下美好的第一印象，並想辦法吸引重要的商戶留下來。改善街道環境是很重要的一項。

600萬預算提案將在6月1日之前提交給市議會審議。此提案是重振和恢復市中心計畫的一部分，計畫還包括早前由布里德和佩斯金提出的立法，簡化空置辦公樓轉變為住宅的審批流程和改變相關法律法規。

此提案是在舊金山各大商業品牌相繼停止續約、搬離舊金山之後的補救措施。即將修繕的跑華街路段，曾雲集優衣庫等各大商家。但受疫情影響市區經濟受挫，路段上的商家包括優衣庫、H&M、Forever21等旗艦店紛紛關閉，搬離了舊金山市中心。

新提案將修繕的跑華街路段。（記者李怡／攝影）
新提案將修繕的跑華街路段。（記者李怡／攝影）
為振興市中心，金山將修繕連接聯合廣場和捷運站的道路。（記者李怡／攝影）
為振興市中心，金山將修繕連接聯合廣場和捷運站的道路。（記者李怡／攝影）

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