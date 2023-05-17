舊金山「九曲花街」灌溉系統升級 年省水50萬加侖

圖為佩斯金（前右）與工程參與人員。（記者李怡／攝影）

舊金山 第三區市議員、市議長佩斯金（ Aaron Peskin ）與市府工務局專員、市水利局專員，16日在市內地標性景點九曲花街（Lombard Street）宣布，市府將在九曲花街安裝一套升級版本的花園灌溉系統，預計每年可節省50萬4000加侖水，每月的灌溉用水量將從5萬加侖降至8000加侖。

工程總監蕭特（ Carla Short）表示，陳舊的噴灌系統效率極低，因為噴出的灌溉用水在到達植物之前就已經蒸發，或沿著陡峭的街道流出，造成浪費。現在採用新的滴灌系統，會將水直接輸送到植物的根莖部位，如繡球花、玫瑰、罌粟和其他植物的基部。改善項目恰巧趕上舊金山夏季的旅遊高峰期，可以保證燦爛的鮮花盛開，歡迎來自世界各地的遊客。

佩斯金表示，九曲花街是第三區和整個舊金山市的驕傲，也是市中心最古老的街心花園，但沿用了30多年的灌溉系統非常陳舊且效率很低，之前的灌溉水噴灑到植物的葉子上會蒸發掉。他聽到社區居民反映之後，便與公共工程部門一起及時改善。佩斯金指出，這一更新在造福城市的同時，也節約城市的開銷和保護城市資源，他代表市議會感謝每位參與者的付出。

佩斯金向本報表示，九曲花街離華埠 只有幾個街區的距離，這一系統的升級和對植被的灌溉養育，會讓華埠、北岸社區居民直接受益；他還打趣，「讓華埠的長者們到這裡來練太極，生活質量會大大的提高。」

養護工人介紹，使用之前的花園灌溉系統時，灌溉植被的時間限制非常嚴格，要選擇在沒有陽光的一大早或是太陽下山後的傍晚；現在的灌溉系統讓工作變得輕鬆，只要檢查澆灌管道是否有漏水或正常噴灑就可以了。

隨著夏季假日到來，九曲花街的遊客和行人逐漸增多，景點出現三年多來久違的人車大排長龍場面；許多遊客慕名而來，為的就是要與這裡的九曲道路和鮮花植被合影留念，因此，一套有效的灌溉系統對於保持這些植物的生長和景點興旺至關重要。