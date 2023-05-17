舊金山沒人想住？其實房屋難找租金仍高

舊金山租房市場的競爭程度沒有因為經濟衰退而下降。（美聯社）

許多全國性報導都形容灣區大城舊金山 與屋崙市容慘淡，市區每條街都像電影「鬼店」(The Shining) 內的升降梯一般充滿血腥味；類似的報導會讓人以為沒人想住在舊金山，房租非常便宜，任何人都租得起。

然而事實並非如此；許多人的經驗是，想在舊金山找房子，必須面對房子非常難找的事實，房租與過去一般高，競爭非常激烈。

新冠疫情 剛爆發時，的確有不少人遷離舊金山，希望能利用遠距工作，住到一個舒適的房子，享受有後院花園的生活，可是這也並不表示疫情期間大批民眾遷出，足以讓現在租房十分容易。

根據國稅局資訊，2019-2021年疫情期間遷出舊金山的居民乃為本地最富裕的居民，他們的平均年收入高達15萬3000元。然而相對而言，疫情期間繼續留住舊金山的居民也屬富裕階層，平均收入11萬7000元。因此即使遷出居民包括一些租戶，接替他們的住戶也繳得起鉅額租金。

根據公寓出租網站Apartment List，目前舊金山的公寓租金與疫情前一般高，且比全國平均高出61.7%，想在舊金山找個遮風避雨的地方，不容易。

舊金山房租居高不下，可是許多過去領高薪的人現在失業了；灣區尖端高科技公司如Salesforce等現在大幅裁員，根據Crunchbase，灣區高科技公司今年裁員人數高達14萬1000。

在此同時，低收入 民眾領取的社會福利水準也大幅低落。例如，州府協助低收入民眾購買食品的機構CalFresh根據聯邦標準發放救助，目前的經費已回復到疫情前，然而在通貨膨脹情形下，這些經費能買的食品卻少了，意味著低收入能得到的食品比以前更少。

儘管如此，舊金山與灣區並非「面臨末日」，許多人仍爭先恐後、設法在舊金山找房子住；許多想繼續留在舊金山的租戶，如果不是高科技專行，就要花費大部分收入，找到一個稍微可以居住的公寓或房間。這對一般收入的家庭，確實是龐大壓力，許多人要咬緊牙根，付出高昂的房租，但這也表明舊金山並不是像人們形容的那麼慘，能掏出把鈔票繳房租的，還真是大有人在。