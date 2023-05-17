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台灣特技團 挺台灣加入WHA

記者李榮╱庫比蒂諾報導
台灣特技團在灣區完成兩場精湛表演，僑務委員李文雄請吃早餐，也共同宣揚台灣加入WHA。（記者李榮╱攝影）
台灣特技團在灣區完成兩場精湛表演，僑務委員李文雄請吃早餐，也共同宣揚台灣加入WHA。（記者李榮╱攝影）

僑務委員會美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月美加西訪問團，今年由「國立台灣戲曲學院」台灣特技團一行12人來美西與加西巡演。團員結束上周末在舊金山聯合廣場以及聖荷西加州劇院（California Theatre）的兩場演出，贏得滿堂喝采，即將轉往西雅圖繼續表演。在離開灣區之前，全團16日難得空閒，由台灣會館安排全團至亨利考威爾紅木州立公園（Henry Cowell Redwoods State Park）放鬆，啟程前先到僑務委員李文雄經營的金麥麵包享用早餐。

招待全團當日早餐的李文雄，還安排一個大蛋糕，上面寫著「台灣之光」，表達對台灣特技團的鼓勵與感謝。李文雄說，台灣特技團的表演出乎意料，不僅台灣僑胞，連許多美國主流的人士也嘖嘖稱奇，鼓掌叫好。

這次的台灣特技團由團長王希中率隊來訪，全程共32天，4月28日來美，5月30日返回台灣。王希中指出，巡迴在各地都非常感謝當地僑胞的熱心支持，感受到濃濃的人情味與溫暖。

他表示，台灣特技團經常到各處表演，大部分的行程都極為緊湊，幾乎就是在機場、旅館，以及表演場地之間趕場，演出結束就到下一站。這次在灣區兩場前來觀賞的民眾非常多，相當成功。而且剛好這段行程的安排比較輕鬆，還有難得的觀光行，大家都非常期待。

適逢世界衛生大會（WHA）即將召開，台灣再次沒能獲得邀請，李文雄正好在16日於本報上刊登全版廣告，支持台灣參與世界衛生大會。台灣特技團員們用早餐前也手拿這份廣告拍照，表達支持之意。

「這樣的廣告我每年都登，不知道登了多少年了。不過我的感受是，大環境不改變，再登一百年也還是這樣。」李文雄指出，自己是基於愛國心因此每年都刊登廣告支持。不過中國打壓台灣的現實，以及國際之間利益交換的醜陋，讓台灣這種在健康與國際衛生上有如此成就的國家，竟然一直被摒棄在世界衛生體系之外，實在讓人痛心。

李文雄表示，國際組織的運作根本可說是有「一隻大黑手蓋在上面」，世界衛生組織秘書長也明顯與中國站在同一邊，「有這樣的人在，我們在外面怎麼呼喊都沒有用。台灣2300萬人難道不值得享有國際衛生健康的權利嗎？國際之間沒有正義，只有相互利用的價值！」

他進一步表示，台灣要能夠有所突破，就是要在國際上爭取更多支持，特別是美國的力挺。另一方面，台灣在外交上是「妾身未明」，雖然的確是有主權，但是世界上很多主流國家並不承認中華民國這個國號的主權，只有實質的來往與交流。台灣如果能夠真正被美國等國家承認外交主權，才能有真正的轉變，順理成章進入國際組織。

至於中國大陸的武力威脅及恫嚇，李文雄則認為，中國會不會真正對台動手很難說，但是美國持續放出中共有在準備動武消息，其實也是釋放出情報，代表已經掌握了中共的動向與心態，同時警告中國政府不要亂來。事實上，到目前為止，中共還是沒有絕對的把握能夠成功拿下台灣，更何況如果中共有所動作，韓國、日本、菲律賓、澳洲加上台灣聯合阻絕的力量，以及另一面的印度，都會讓中國分散力量，「四面八方都是敵人」。

李文雄說，對於中國的威脅，台灣最重要的就是必須要有堅強的意志，人民團結抗敵，才能保障台灣的前途。

中共 灣區 中華民國

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