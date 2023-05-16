市長馬漢助遊民 治理方案爭議多

聖荷西市長馬漢希望通過建造更多臨時住房安置遊民，配合執行禁止露營區，恢復聖荷西街道的乾淨整潔。（本報檔案圖）

聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）對治理遊民 危機雄心勃勃，但他的方案卻引起了很大爭議。

馬漢的方案包括：建造更多低成本的臨時住房以安置遊民，並提供配套服務，幫助他們申請永久支持性住房；將某些區域畫定為禁止露營區，以及為遊民提供培訓和工作機會的就業項目。

馬漢日前表示，這套方案能夠為遊民提供一條回歸正常生活的途徑，同時恢復城市街道的乾淨整潔。根據他的設想，為遊民提供臨時住房選擇，再配合執行禁止露營區，就能夠讓他們離開街頭，幫他們找到工作自力更生，避免再次流離失所。

馬漢的方案聽上去很理想。但問題在於聖市沒有多餘的資金建造臨時住房。他希望重新分配原定用於建造可負擔住房的7,000萬元資金，將其中的3,800萬元用於臨時住房項目。市議會將於16日考慮這一提議。

幫助遊民獲取各類公共福利的非營利組織「United Effort Organization」的義工李女士認為，用臨時住房安置遊民作為過渡，是一個不錯的開始。但畢竟臨時住房有居住時間的限制，離開後他們大概率還是付不起灣區昂貴的租金。因此，想從根本上解決遊民危機，仍需要更多永久的可負擔住房。李女士說：「他需要讓人們相信，這筆錢現在挪走，將來還會有其他資金建造永久住房。」

馬漢在一封公開郵件中表示，仍然會建造可負擔住房，並且在預算 中為500多套可負擔住房分配了資金。他表示，建造臨時住房只需要建造永久住房四分之一的時間和六分之一的成本，可以盡快實現讓遊民離開街頭的目標。

聖荷西市中心居民委員會（SJ Downtown Residents Association）前會長、聖荷西市中心協會（San Jose Downtown Association）董事會成員錢德純表示，能否找到合適的地塊，同樣關鍵。據他瞭解，造房子的價錢可以壓下來，地的價錢壓不下來，除非哪一個政府機關願意免費提供，還有周圍的居民願意合作。

錢德純也擔心，臨時住房是否有完善的配套設施，以保證住在裡面的居民和附近鄰居的安全；「這不光是錢的問題， 還和心理健康專家短缺，市政府及非營利機構合作夥伴的執行能力有關」。

此外，禁止露營區更是被批評為違憲。反對者認為，這會將無家可歸犯罪化，在執行清理工作時，造成對遊民人權和財產的侵害。

錢德純認為，馬漢的計畫是相互配合的，「他想要的禁止露營區必須在有足夠的、符合要求的臨時住房前提下，才能執行」。因為，根據第九巡迴法庭馬丁訴博伊西（Martin v Boise）一案的判決，「只要沒有在室內睡覺的選擇，政府就不能將貧窮、無家可歸的人在戶外、在公共場所睡覺的行為定為刑事犯罪」。

馬漢多次強調，沒有足夠的住房解決方案時，不會實施禁止露營區。這一切都將取決於預算計畫能否在議會通過。